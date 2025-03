Hanoï prépare l'avenir de ses villages d'artisanat

Dans le contexte où les villages d'artisanat de Hanoï contribuent activement à la croissance économique et à la création d'emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs dans la capitale, les autorités municipales ont mis en place de nombreuses mesures pour préserver et développer ces villages au fil du temps.

Photo : CTV/CVN

Selon les statistiques, Hanoï se distingue par sa concentration exceptionnelle de villages d'artisans, avec plus de 1.300 villages ayant une activité artisanale, dont plus de 300 villages traditionnels reconnus par le Comité populaire municipal. Ceũ-ci couvrent 47 des 52 métiers traditionnels du pays.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 24.000 milliards de dôngs par an, ils apportent une contribution significative au PIB de la ville. Parmi eux, certains enregistrent des revenus annuels particulièrement élevés, comme Son Dong (district de Hoài Duc), avec plus de 1.000 milliards de dôngs, ou encore le village de mécanique de Phùng Xa (district de Thach Thât), avec plus de 1.200 milliards de dôngs.

Vu les opportunités offertes par les villages d'artisanat, Hanoï a intégré plusieurs mesures de préservation et de développement de ces villages dans la Loi sur la capitale de 2024. Récemment, la ville a également adopté un plan global de développement des villages artisanaux pour la période 2025-2030, avec une vision jusqu'en 2050.

Planification et soutien à long terme

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, elle vise une croissance annuelle moyenne de 10% de la valeur de production des villages artisanaux et ambitionne qu’au moins 30 % de ces villages disposent d’espaces d’exposition, de points de vente physiques ou de boutiques en ligne sur des plateformes de commerce électronique.

Intégration internationale

Au-delà des initiatives de soutien à la production, l'intégration des villages artisanaux vietnamiens sur la scène internationale est cruciale.

Récemment, les villages de céramique de Bat Tràng et de soie de Van Phuc ont rejoint le Global Network of Creative Craft Cities (Réseau mondial des villes créatives et artisanales).

Lors de la cérémonie de reconnaissance, Sa'ad Al-Qaddumi, président du Conseil mondial de l’artisanat, a salué la finesse des œuvres artisanales vietnamiennes, notamment celles de Hanoï, transmises et perfectionnées au fil des générations. Il a assuré que le Conseil mondial de l’artisanat continuerait d'accompagner ces villages et leurs artisans pour valoriser leur patrimoine et les aider à s'orienter vers un avenir durable.

Dans les années à venir, selon le Comité populaire de Hanoï, la ville se concentrera sur la planification et l’aménagement des villages artisanaux, tout en renforçant la sensibilisation et l’amélioration des capacités de gestion publique pour mieux préserver et développer ces villages.

En parallèle, Hanoï perfectionnera les mécanismes et politiques de soutien, mettra en place des zones de production de matières premières locales et veillera à garantir un approvisionnement suffisant pour lesdits villages.

VNA/CVN