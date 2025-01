La Malaisie présente les activités de la présidence de l'ASEAN 2025

Lors d'une conférence de presse le 14 janvier, Datuk Seri Amran Mohamed Zin a déclaré qu'un total de 29 programmes ont été spécifiquement conçus pour bénéficier à divers segments de la société, notamment les communautés rurales, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les enfants.

Photo : VNA/CVN

Les programmes comprennent une campagne de promotion des produits fabriqués en Malaisie, le Forum ASEAN Plus Three pour l'autonomisation des femmes rurales, le Sommet de la jeunesse de l'ASEAN et la vitrine internationale spéciale du halal de Malaisie (MIHAS), ainsi que des initiatives adaptées aux étudiants des écoles et de l'enseignement supérieur.

Il a souligné qu'il s'agit d'un programme national, qui appelle à la participation de tous les Malaisiens et de la société dans son ensemble.

Datuk Seri Amran Mohamed Zin a expliqué que toutes les activités et programmes prévus s'alignent sur la vision d'une communauté de l'ASEAN centrée sur les personnes, ainsi que sur le thème de la présidence de l'ASEAN 2025 - Inclusivité et durabilité.

Il a également indiqué qu'un total de 357 réunions liées à l'ASEAN sont prévues dans tout le pays cette année, dont 14 réunions de haut niveau impliquant des chefs d'État et de gouvernement.

Datuk Seri Amran Mohamed Zin a déclaré que le 46e sommet de l'ASEAN est prévu pour le milieu de l'année, parallèlement au sommet ASEAN-Conseil de coopération du Golfe (CCG)-Chine, tandis que le 47e sommet de l'ASEAN se tiendra vers la fin de l'année.

À Langkawi, la Malaisie accueillera 50 réunions de l'ASEAN, Penang en organisera 37, et d'autres États seront également les hôtes. Ces événements nécessitent des préparatifs logistiques importants.

La Malaisie vise à rapprocher l'ASEAN du niveau local, en permettant à l'ASEAN d'apprécier la riche diversité de la Malaisie et en offrant aux communautés locales des opportunités de mieux connaître l'ASEAN et de bénéficier des perspectives commerciales et touristiques.

La retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Langkawi, qui doit commencer le 18 janvier, marquera le lancement officiel de la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025, avec la participation de plus de 200 délégations étrangères.

VNA/CVN