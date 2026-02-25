Conférence nationale sur deux Résolutions importantes du Bureau politique du Parti

Dans la matinée du 25 février à Hanoï se tient une conférence nationale pour l’étude, l’appropriation et la mise en œuvre de la Résolution n° 79 sur le développement de l’économie d’État et de la Résolution n° 80 du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Cette conférence d’une importance majeure est organisée par le Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) en présentiel au siège de l’Assemblée nationale, combinée à des connexions en ligne vers 27.284 points de visioconférence au sein des organes centraux, des provinces et villes, des communes, quartiers et zones spéciales, ainsi que des organisations du Parti dans l’armée, la police et les entreprises, réunissant plus de deux millions de délégués. L’événement est retransmis en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision vietnamienne, diffusé sur VOV1 et VOV Giao thông (VOV Transport) de la Voix du Vietnam, ainsi que sur des plateformes numériques.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, assiste à la conférence. Sont également présents le président de la République Luong Cuong, l’ancien président Truong Tân Sang (depuis le point de connexion dans la province de Tây Ninh), le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, l’ancien président de l’Assemblée nationale Nguyên Sinh Hùng, ainsi que le permanent du Secrétariat Trân Câm Tu.

Photo : VNA/CVN

Selon le programme, des exposés thématiques portant sur les contenus des Résolutions n° 79 et n° 80, ainsi que sur les programmes d’action pour leur mise en œuvre, sont présentés.

Trinh Van Quyêt, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, présente les points essentiels de la Résolution n° 80-NQ/TW.

Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, expose les contenus fondamentaux de la Résolution n° 79.

Nguyên Hoa Binh, vice-Premier ministre permanent, présente les programmes d’action pour la mise en œuvre de ces deux résolutions.

Le secrétaire général Tô Lâm prononce un discours d’orientation important lors de la conférence.

Trinh Van Quyêt intervient ensuite pour exprimer son engagement à assimiler et à mettre en œuvre les orientations du secrétaire général.

VNA/CVN