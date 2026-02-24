Questions ethniques : le président de l’AN presse l’application de la Résolution du XIVe Congrès

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval, dans l’après-midi du 24 février, au siège de l’Assemblée nationale (AN), son président Trân Thanh Mân a tenu une séance de travail avec le Conseil des affaires ethniques sur les missions prioritaires de 2026.

>> Le président de l’AN fixe les priorités législatives et économiques pour 2026

>> L'Audit d'État du Vietnam doit renforcer sa proactivité et sa prévention des risques

>> Le président de l'Assemblée nationale fixe les priorités stratégiques pour 2026

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Adressant ses vœux du Nouvel An lunaire aux cadres et fonctionnaires du Conseil, le président de l’Assemblée nationale a souligné qu’en 2025, le Conseil des affaires ethniques avait bien accompli ses missions, contribuant de manière importante aux réalisations de l’Assemblée nationale, qui avait adopté l’année dernière 89 lois et de nombreuses résolutions importantes.

Trân Thanh Mân a en outre salué l’efficacité de la supervision par le Conseil des affaires ethniques des programmes cibles nationaux, en particulier le Programme cible national de développement socio-économique des zones montagneuses et des zones peuplées de minorités ethniques pour la période 2021-2030, contribuant à lever les difficultés et à accélérer la mise en œuvre des projets concernés.

Il a également noté la participation active du Conseil à l’examen des projets de loi et de résolution relatifs aux politiques à l’égard des groupes ethniques, ainsi que son rôle pionnier dans la transformation numérique, la numérisation et l’application de l’intelligence artificielle dans la réalisation de ses tâches, tout en appréciant l’attention accordée à l’édification du Parti et à la solidarité interne.

Appréciant les résultats obtenus, le président de l’Assemblée nationale a indiqué qu’en 2026, dans un contexte mondial et régional complexe, le Conseil devrait coopérer étroitement avec les organes compétents afin de bien maîtriser la situation en matière de sécurité et d’ordre dans les zones frontalières, reculées et peuplées de minorités ethniques, de détecter et prévenir en temps opportun les complots et activités de sabotage des forces hostiles liés aux politiques ethniques.

Il a demandé au Conseil de s’attacher étroitement aux contenus relatifs aux questions ethniques et religieuses définis par la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, d’élaborer un programme d’action concret avec une répartition claire des responsabilités, et d’améliorer la qualité de l’examen des projets de loi et de résolution ainsi que celle de la supervision, afin de superviser de manière "ciblée" et "précise" les questions relevant de son domaine.

Soulignant les exigences du Politburo en matière de renforcement de la qualité du personnel de base, il a invité le Conseil à accorder une attention particulière à la formation du personnel, notamment des jeunes, à renforcer les déplacements sur le terrain, ainsi qu’à poursuivre efficacement la transformation numérique et l’application des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle.

Lors de la séance de travail, le président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, Lâm Van Mân, a présenté un rapport succinct sur les activités menées avant, pendant et après le Têt du Cheval 2026, indiquant que le Conseil avait accompli efficacement ses missions, assuré les visites et vœux du Nouvel An aux familles bénéficiaires de politiques sociales et aux ménages pauvres issus des minorités ethniques, et maintenu le traitement fluide des travaux grâce à l’application de la transformation numérique.

VNA/CVN