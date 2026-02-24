icon search
mask
Politique
Message de félicitations au Premier ministre des Pays-Bas

À l’occasion de la nomination de Rob Jetten au poste de Premier ministre des Pays-Bas, le 24 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh lui a adressé un message de félicitations.

>> Élections aux Pays-Bas : duel très serré entre l'extrême droite et le centre

>> Législatives aux Pays-Bas : décompte terminé, victoire du centre confirmée

>> Vietnam Airlines lancera la première liaison directe Hanoï - Amsterdam en juin 2026

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas (1er plan, 2e à droite) pose avec des membres du gouvernement du Premier ministre Rob Jetten (1er plan, 2e  à gauche) à La Haye, le 23 février.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a envoyé un message de félicitations au nouveau chef de la diplomatie néerlandaise, Tom Berendsen.

VNA/CVN

#félicitations #Vietnam #Premier ministre #Pays-Bas #Rob Jetten #Pham Minh Chinh

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top