Hô Chi Minh-Ville vise près de 200.000 logements sociaux d'ici 2028

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, en étroite coordination avec le ministère de la Construction, a organisé le 18 décembre une conférence visant à sensibiliser les acteurs du secteur à la mise en œuvre de la résolution 201/2025 de l'Assemblée nationale. Cette résolution porte sur l'expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques destinés à accélérer le développement du logement social.

Photo: VNA/CVN

Lors de cet événement, Hà Quang Hung, directeur adjoint du Département de la gestion du logement et du marché immobilier, a précisé que cette résolution permet de réduire de manière significative les délais liés aux procédures d'investissement. Le gouvernement a ainsi validé huit politiques clés pour dynamiser le secteur, incluant incluant la gestion du fonds national pour le logement, la désignation directe des maîtres d'ouvrage, la planification détaillée et la détermination des prix de vente, entre autres.

Initialement, le gouvernement avait fixé à Hô Chi Minh-Ville l'objectif de construire 199.400 logements sociaux à l'horizon 2030, destinés aux travailleurs à faibles revenus et aux fonctionnaires. Toutefois, le vice-président du Comité populaire municipal, Hoàng Nguyên Dinh, a annoncé que la ville ambitionne désormais de finaliser ces projets dès 2028. Cette avance sur le calendrier initial repose sur une optimisation drastique du temps de traitement administratif, lequel a été ramené de huit mois à environ 45 jours grâce aux nouvelles dispositions légales.

Lors de la conférence, le Service municipal de la construction a officiellement identifié huit terrains réservés à ces projets, permettant ainsi une sélection rapide des investisseurs.

Sur le plan financier, des mesures incitatives fortes ont été présentées par Nguyên Quang Thanh, directeur général adjoint de la Société d'État des finances et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (HFIC). Les entreprises à capitaux domestiques et les coopératives engagées dans ces chantiers pourront bénéficier d'une prise en charge intégrale des taux d'intérêt par l'État pour des prêts pouvant atteindre 200 milliards de dôngs par projet, sur une période de sept ans.

Plus tôt, le 8 décembre, le vice-président Bùi Minh Thanh avait officialisé l'approbation de 42 opérateurs immobiliers pour la réalisation de projets pilotes, conformément à la résolution 171/2024 de l'Assemblée nationale.

VNA/CVN