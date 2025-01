Consolidation de l’amitié de longue date entre le Vietnam et la Pologne

Cette visite revêt une grande importance pour la promotion des relations bilatérales. Elle sera une opportunité pour les hauts dirigeants des deux pays de discuter de questions importantes, contribuant ainsi à renforcer la confiance et la compréhension mutuelles, et à démontrer l'engagement à maintenir et développer des relations à long terme et durables, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Hà Hoàng Hai, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Cette visite souligne l'attachement du Vietnam à ses relations historiques avec les pays d'Europe centrale et orientale, en particulier la Pologne.

La visite est d'autant plus significative qu'à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, la Pologne occupera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne (UE), avec une position et un rôle importants au sein de l'UE. Par ailleurs, le Vietnam et l'UE célèbrent également leurs 35 ans de relations diplomatiques et se dirigent vers une relation de partenariat stratégique global. La visite du Premier ministre en Pologne contribuera à promouvoir le rôle de la Pologne dans l'UE pour renforcer la coopération entre les deux pays en particulier, et entre le Vietnam et l'UE en général.

On peut dire que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Pologne contribuera à accroître la confiance politique, à promouvoir et à porter à un niveau supérieur les domaines de coopération traditionnels tels que l'économie, le commerce, le travail, la culture, l'éducation, la formation des ressources humaines, répondant aux exigences de développement de chaque pays. Elle vise également à promouvoir la coopération dans des domaines à fort potentiel tels que la science et la technologie, l’information et la communication, les produits pharmaceutiques et l’innovation.

En outre, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh est également une opportunité pour le Vietnam et la Pologne de promouvoir la coopération afin de renforcer les relations entre le Vietnam et l'Europe centrale et orientale, et entre la Pologne et l'ASEAN. Elle permettra également une coordination étroite pour résoudre les problèmes mondiaux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Selon l’ambassadeur Hà Hoàng Hai, en vue de promouvoir les atouts potentiels de chaque pays, les deux parties doivent accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, promouvoir l'efficacité des mécanismes de consultation et renforcer la coordination entre les agences spécialisées afin de comprendre les besoins et les objectifs de chacun. Cela permettra de choisir des domaines dans lesquels les deux parties ont des priorités et des points forts, contribuant ainsi à soutenir le développement mutuel.

Un grand potentiel de coopération

Certains domaines présentant un grand potentiel de coopération entre les deux pays comprennent le tourisme, la coopération scientifique et technologique, l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables, a indiqué l’ambassadeur.

Afin de stimuler les échanges touristiques bilatéraux et de répondre à la demande croissante des populations vietnamiennes et polonaises, il est indispensable de rétablir des liaisons aériennes directes. Ces vols favoriseront non seulement la découverte mutuelle des deux pays, mais contribueront également à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations

En outre, le domaine du travail est un secteur de coopération avec un fort potentiel de développement. Les travailleurs vietnamiens sont bien accueillis sur le marché du travail polonais. C’est pourquoi les autorités des deux parties doivent bientôt signer des accords de travail et promouvoir l’envoi officiel de main-d’œuvre vietnamienne vers la Pologne.

Le Vietnam et la Pologne ont établi leurs relations diplomatiques le 4 février 1950. Les Polonais ont toujours eu de bons sentiments pour le Vietnam et ses habitants.

La Pologne est le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale, et inversement, le Vietnam se classe au septième rang des partenaires commerciaux de la Pologne hors UE.

Les relations entre la Pologne et le Vietnam sont profondément marquées par une longue histoire de coopération éducative. Entre les années 1960 et 1990, la Pologne a joué un rôle essentiel dans la formation de milliers de Vietnamiens, principalement dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la construction navale. Ces programmes de bourses ont permis de renforcer les compétences locales et de contribuer au développement économique du Vietnam.

Aujourd'hui, cette coopération se poursuit. Le gouvernement polonais accorde chaque année une vingtaine de bourses à des étudiants vietnamiens, témoignant ainsi de sa volonté de maintenir ces liens privilégiés. Par ailleurs, la communauté vietnamienne en Pologne, qui compte environ 30.000 personnes, joue un rôle important dans le renforcement des relations bilatérales, en favorisant les échanges culturels et économiques.

