La HCMA cherche à coopérer avec les établissements d’enseignement suisses

L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) cherche à étendre sa collaboration avec les établissements d’enseignement et les groupes de réflexion politiques suisses pour des cours de formation en leadership et en gestion, a déclaré mardi 28 mai à Hanoï son directeur Nguyên Xuân Thang à l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass.

Nguyên Xuân Thang, qui est également membre du Politburo et président du Conseil théorique central, a souligné que le Vietnam chérissait toujours ses relations d’amité et de coopération traditionnelles avec la Suisse.

Il a exprimé son souhait de poursuivre la coopération et l’échange de délégations à travers divers canaux, ainsi que d’établir des relations étroites dans les forums multilatéraux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Le responsable a exhorté la Suisse à accélérer les négociations et la signature d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE).

La HCMA est prêt à partager son expertise avec des partenaires suisses dans divers domaines, notamment la transition énergétique équitable, la transformation numérique et l’adaptation au changement climatique à travers des recherches, des séminaires, des tables rondes et des visites sur le terrain, a-t-il déclaré.

Exprimant l’engagement de la Suisse en faveur de l’amitié et de la coordination avec le Vietnam, l’ambassadeur Thomas Gass s’est engagé à travailler à la réussite de programmes conjoints avec l’HCMA. Il a proposé de s’associer à la HCMA pour organiser un séminaire marquant le 70e anniversaire de la signature des Accords de Genève (21 juillet).

Nguyên Xuân Thang s’est mis d’accord avec cette proposition et a affirmé l’engagement de la HCMA à collaborer avec l’ambassade de Suisse pour un événement réussi.

VNA/CVN