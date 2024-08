Le président de l’Assemblée nationale exige une meilleur qualité du travail législatif

>> Le président de l'AN travaille avec des commissions de l'AN

>> Le président de l’AN exige des préparatifs approfondis pour les prochaines sessions

>> Le président de l’AN appelle à une préparation minutieuse des séances d'interpellation

Trân Thanh Mân s’est exprimé lors d’une séance de travail avec la Commissions économique ; la Commission financière et budgétaire ; et la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement sur leurs performances depuis le début de la XVe législature, les orientations et tâches principales d’ici à la fin de la législature.

Il a demandé d’assurer la gouvernance nationale par la Constitution et les lois et de répondre aux exigences d’intégration internationale ; de mettre pleinement en œuvre le règlement N°178-QD/TW du Politburo sur le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité dans le travail législatif.

Dans l’immédiat, il faut diligenter l’explication, la réception et la révision des projets de loi dans les domaines relevant de leurs compétences à soumettre à la 8e session de l’Assemblée nationale pour adoption, et la vérification des projets de loi avant leur premier examen parlementaire, a-t-il indiqué, rappelant l’urgence du calendrier pour la 8e session dans les trois mois.

Il a invité les commissions, lors du processus de vérification, à exprimer leurs opions politiques de manière claire, concise, objective et non évasive sur les politiques, en particulier celles ayant trait aux contenus sensibles ; à continuer à apporter des amendements aux textes importants et complexes, tels que les projets de loi sur les impôts, l’électricité, la gestion et l’investissement des capitaux de l’État dans les entreprises, la gestion et le développement urbain.

