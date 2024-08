Le président de l’AN appelle à une préparation minutieuse des séances d'interpellation

>> Ouverture de la 35e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

>> Le président de l'AN travaille avec des commissions de l'AN

>> Le président de l’AN exige des préparatifs approfondis pour les prochaines sessions

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Les séances de questions-réponses se dureront pendant une journée et demie, du 21 août au 22 août au matin, et porteront sur les résultats obtenus, les lacunes et les limites dans la mise en œuvre des résolutions du Comité permanent sur la supervision thématique et l'interpellation depuis le début de la XVe AN jusqu'à fin 2023.

Selon le programme, les séances d'interpellation porteront sur les domaines tels que l'agriculture et le développement rural ; l’industrie et le commerce ; la culture, le sport et le tourisme ; la justice ; la sécurité, l’ordre et la protection sociale, entre autres.

Selon le chef de l’AN, la réponse aux questions posées par des députés aux membres du gouvernement et aux chefs des secteurs attire toujours l'attention des électeurs, du peuple et de la presse. Il leur a demandé de concentrer leurs questions et leurs réponses sur les domaines mentionnés, dans un temps fixé et conformément à la réglementation.

Trân Thanh Mân a souligné qu'à travers des séances d'interpellations, les électeurs et le peuple évalueront la capacité des membres du gouvernement et des chefs de secteurs.

VNA/CVN