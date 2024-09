Le Vietnam et le Laos publient une Déclaration commune

Sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et son épouse, ont effectué une visite d'État au Vietnam du 10 au 13 septembre.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la visite, les deux parties ont publié une Déclaration commune Vietnam - Laos.

Selon cette Déclaration commune, les deux parties se sont mises d’accord sur plusieurs orientations, préconisations et mesures visant à continuer à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie des Résolutions des Congrès nationaux des deux Partis et de la Stratégie de coopération entre le Vietnam et le Laos pour la période 2021-2030.

Les deux parties ont souligné que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos est un bien commun inestimable des deux peuples.

Les deux Partis, les deux États et les deux peuples ont la responsabilité de préserver, protéger et développer ensemble la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos pour la porter à une nouvelle hauteur, sur la base de la promotion de l'esprit d'indépendance, d'autonomie, de coopération égale et mutuellement avantageuse, en se soutenant, en s'entraidant et en créant des conditions favorables au développement ensemble pour la prospérité de chaque pays, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement en Asie du Sud-Est et dans le monde.

Approfondir les relations politiques

Les deux parties ont convenu de continuer à approfondir leurs relations politiques, qui constituent le noyau directeur de la coopération globale entre les deux pays.

Elles se sont accordées à déployer de grands efforts pour créer des percées, élever ainsi le niveau de coopération dans les domaines de l'économie, de la culture, de l’éducation, des sciences et des techniques, afin qu'elle soit à la même hauteur des relations politiques, sur la base de la promotion du potentiel et des avantages de chaque pays.

Le Vietnam et le Laos ont adopté des mesures spécifiques visant à renforcer la connectivité et la complémentarité entre les deux économies et entre les trois économies Vietnam - Laos - Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont souligné l'importance stratégique de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et du développement des ressources humaines.

Elles ont décidé de se coordonner étroitement pour déployer efficacement leur coopération dans d'autres domaines tels que le droit et la justice ; la culture, les sports, le tourisme ; la santé, les sciences, les technologie et l’innovation ; l'information et les communications ; le travail et de la société.

Se soutenir efficacement

Les deux pays ont insisté sur l'importance d’intensifier le pilier de coopération en matière de défense et de sécurité, en assurant un soutien mutuel solide pour faire face aux défis de sécurité de plus en plus diversifiés et complexes, contribuant ainsi au maintien de la stabilité politique, de la défense nationale et de la sécurité dans chaque pays.

Ils sont tombées d’accord pour se coordonner étroitement et de se soutenir efficacement lors des forums internationaux et régionaux.

Ils renforcent leur coordination avec le Cambodge pour mettre en œuvre efficacement la conclusion de la rencontre entre les trois leaders des Partis du Vietnam, du Laos et du Cambodge ; l’accord signé par les trois Premiers ministres sur le Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam (CLV) ; ainsi que la Déclaration commune des trois présidents des organes législatifs, entre autres.

Le Vietnam et le Laos ont convenu de poursuivre le resserrement de la coopération et la coordination étroite avec les pays de la sous-région du Mékong, les partenaires et organisations internationales concernées dans la gestion et l’utilisation des ressources en eau et d'autres ressources de manière efficace, équitable et durable, contribuant ainsi au développement durable dans la sous-région associé aux intérêts communs des pays riverains du Mékong.

Ils ont affirmé leur haut consensus avec la position de principe de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, exprimée dans les déclarations de l'Association. Elles ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982 (CNUDM 1982).

Ils ont insisté sur la nécessité de travailler avec les parties concernées pour promouvoir la mise en œuvre pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Dans la matinée du 13 septembre, le dirigeant lao Thongloun Sisoulith et son épouse ont quitté Hô Chi Minh-Ville, terminant avec succès leur visite d'État au Vietnam.

VNA/CVN