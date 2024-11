La police de Diên Biên et celle du Yunnan renforcent leur collaboration

La police de la province de Diên Biên (Nord) a organisé le 25 novembre dans la ville de Diên Biên Phu la 13 e réunion annuelle avec le Département de la police municipale de Pu'er, province chinoise du Yunnan sur la coopération en matière de sécurité nationale, la lutte contre la criminalité et le maintien de la sécurité et de l'ordre public entre les deux localités.

Les deux parties ont passé en revue leur coopération en matière de sécurité et d'ordre public lors de ces derniers temps. En 2024, les deux parties ont échangé des informations via la hotline pour vérifier, recevoir et rapatrier les citoyens impliqués dans des entrées et sorties illégales, ainsi que sur d'autres questions liées à la sécurité et à l'ordre public.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, les deux parties ont proposé des contenus de coopération pour l'avenir, notamment sur des questions d'intérêt commun telles que la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme, les mouvements séparatistes autonomistes, les activités religieuses illégales, la cybercriminalité, la traite des êtres humains et l'émigration illégale.

Ensuite, elles ont approuvé et signé un protocole d'accord de coopération pour garantir la sécurité et l'ordre public dans les zones frontalières.

VNA/CVN