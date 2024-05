Projet de résolution sur des politiques et mécanismes pour Dà Nang à soumettre à l'AN

Le gouvernement a publié le 21 mai la résolution n° 74 concernant le projet de résolution de l'Assemblée nationale (AN) sur l'administration urbaine et le pilotage de politiques et mécanismes spécifiques au service du développement de la ville de Dà Nang (Centre).

>> Remise des prix du 8e triathlon VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam à Dà Nang

>> Promouvoir la coopération entre Dà Nang et les partenaires suédois

>> Marvell Technology inaugure un bureau du Centre de conception de puces à Dà Nang

Selon cette résolution, le gouvernement demande au ministère du Plan et de l'Investissement d'endosser la responsabilité du contenu des dossiers soumis au gouvernement concernant ce projet de résolution.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre charge le ministre du Plan et de l'Investissement de signer la proposition du gouvernement concernant ce projet de résolution, au nom du gouvernement, et de la soumettre à l'Assemblée nationale pour examen et approbation lors de sa 7e session.

Trois ans après la mise en œuvre de la résolution n° 119/2020/QH14, publiée par l'Assemblée nationale le 19 juin 2020, Dà Nang a réalisé des résultats remarquables en matière de performance des agences administratives. Cependant, la résolution se concentre principalement sur le pilotage d’un modèle d’administration urbaine, et manque encore de politiques et mécanismes spécifiques.

L'objectif actuel est de définir des politiques et mécanismes spécifiques pour optimiser ses avantages, remédier aux lacunes et aux difficultés rencontrées par le modèle d’administration urbaine dans la résolution 119, créer une base juridique pour la mise en valeur des potentiels et avantages locaux et résoudre les problèmes défavorables au développement local.

VNA/CVN