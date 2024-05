Promouvoir la coopération entre Dà Nang et les partenaires suédois

Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec les dirigeants de la ville, le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Trân Chi Cuong, a déclaré que la ville était considéré comme le noyau de croissance de la Région économique clé du Centre du Vietnam. En particulier, la ville se concentre sur le développement des technologies de l'information pour devenir l'un des secteurs économiques clés. La structure économique de la ville est orientée vers les services - industrie - agriculture. Ses principaux produits industriels sont les produits de mer, les textiles, les chaussures, la mécanique, les matériaux de construction et l'artisanat.

Actuellement, Dà Nang entretient des relations de coopération avec 48 localités dans 22 pays et territoires. La ville est honorée de recevoir le Prix "Ville intelligente" et de nombreux autres prix.

Trân Chi Cuong espère que l'ambassade de Suède au Vietnam et les partenaires suédois se coordonneront pour organiser des activités de coopération, d’échanges culturels et artistiques et d’événements internationaux à Da Nang pour améliorer la compréhension et promouvoir efficacement les programmes de coopération entre les deux pays.

S'exprimant lors de la séance de travail, Andreas Carlson a déclaré que les domaines dans lesquels les deux parties peuvent coopérer plus profondément étaient les initiatives liées à la ville intelligente, les projets concernant les infrastructures importantes et essentielles comme ports maritimes, aéroports, transports urbains.

Selon le ministre suédois, dans la nouvelle stratégie de la Suède en matière de commerce, d'investissement et de compétitivité mondiale, le pays se concentre spécifiquement sur l’Asie et le Vietnam est un partenaire important. Les entreprises suédoises entretiennent des relations de longue date au Vietnam et apprécient grandement ces relations de coopération.

Andreas Carlson espère continuer à resserrer les liens et à promouvoir la coopération et le développement afin de créer de nombreuses nouvelles relations à l'avenir.

VNA/CVN