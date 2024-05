Le Premier ministre exhorte les grandes entreprises indiennes à investir au Vietnam

L’Inde est une priorité de premier ordre dans la politique étrangère du Vietnam, a-t-il déclaré en recevant l’ancien président et cofondateur du groupe prestataire indien de services en informatique Infosys, Nagavara Ramaroa Narayana Murthy.

Le chef du gouvernement s’est réjoui du renforcement et du développement constant de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégrale entre le Vietnam et l’Inde.

Il a indiqué avoir, ces derniers temps, rencontré certaines fois et convenu avec son homologue indien Narendra Modi de continuer de promouvoir la coopération économique, commerciale, d’investissement, scientifique et technologique, à la mesure du potentiel et de la stature des relations entre les deux pays.

Le Vietnam identifie l’économie numérique, l’économie de la connaissance et l’économie circulaire comme les principales orientations des tâches de la stratégie de développement socio-économique, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant a salué la visite de Narayana Murthy au Vietnam où il s’est entretenu avec les milieux des technologies de l’information sur la culture entrepreneuriale, le secteur des technologies de l’information et la coopération vietnamo-indienne dans ce domaine.

Il a espéré qu’Infosys coopère avec le pays avec des projets et produits concrets au Vietnam dans l’esprit de "bénéfices harmonisés et risques partagés" et de "triple ensembles" : l’écoute et la compréhension entre les entreprises, l’État et le peuple; la vision et l’action en vue de la croissance économique et du développement vert; le travail, la jouissance et le gagnant-gagnant.

Il a demandé à l’Inde en général et à Infosys et à Narayana Murthy en particulier d’aider le Vietnam à mobiliser des ressources et partager ses expériences pour développer les secteurs des technologies de l’information, de l’industrie du logiciel, de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs ; et d’aider les entreprises vietnamiennes à participer aux chaînes mondiales de production et d’approvisionnement dans ce domaine.

Souscrivant aux opinions du Premier ministre Pham Minh Chinh, l’ancien président d’Infosys a apprécié la vision du Vietnam en matière de transformation numérique et d’économie numérique.

Infosys, avec plus de 320.000 employés avec un revenu de plus de 18 milliards de dollars en 2023, est prêt à coopérer et à accompagner le Vietnam dans le développement de l’industrie des technologies de l’information, du big data, de l’intelligence artificielle, du cloud computing, a-t-il encore indiqué.

