Le Vietnam réitère son adhésion à la politique d’une seule Chine

>> Le Vietnam persiste dans la mise en œuvre de la politique "d'une seule Chine"

Photo: VNA/CVN

Répondant à une question d’un journaliste sur la politique vietnamienne d’"une seule Chine", elle a indiqué que le Vietnam entretenait et développait des relations populaires et non gouvernementales avec Taiwan dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la science, la technologie, la culture et l’éducation; et n’a établi aucune relation au niveau de l’État avec Taiwan.

Le Vietnam respecte le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’autrui et estime que le maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans le détroit de Taiwan est crucial pour la région et le monde, a-t-elle ajouté.

