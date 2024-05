Messages de félicitations au président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân

Il s'agit du président de l'AN du Laos, Saysomphone Phomvihane ; du président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine de Chine, Zhao Leji ; du président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen; du président de l'AN du Cambodge Samdech Khuon Sudary ; du président de l'AN du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández.

Dans sa lettre de félicitations, le président de l'AN du Laos, Saysomphone Phomvihane, a exprimé sa conviction que Trân Thanh Mân continuerait à diriger l'AN du Vietnam pour réaliser de grandes réalisations. Il a affirmé sa volonté de coopérer avec le président de l'AN du Vietnam pour continuer à développer les relations entre les deux organes législatifs et à contribuer au resserrement des relations Laos - Vietnam.

Le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, dans sa lettre, a déclaré que l'Assemblée populaire nationale de Chine et l'AN vietnamienne maintenaient les échanges étroits à travers des formes flexibles, contribuant activement à l'approfondissement des échanges et du partage des expériences sur l’édification du Parti, la gestion du pays, le renforcement de l'amitié entre les deux peuples.

Il a exprimé sa volonté de travailler avec Trân Thanh Mân pour mettre en œuvre l'importante conscience commune des hauts dirigeants des deux Partis, approfondir les échanges et la coopération entre les deux organes législatifs au service de l’édification de l'État de droit socialiste-démocrate de chaque pays, mener les efforts visant à contribuer à l'édification de la Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam.

Le président du Parti du peuple cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, s'est dit convaincu que, sous la direction du président de Trân Thanh Mân, l'AN du Vietnam réaliserait de nombreuses grandes réalisations dans la mise en œuvre des politiques nationales, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, du développement durable et de la prospérité dans la région et dans le monde.

En tant que président du Sénat cambodgien, il s'est dit convaincu que, sous la direction du président de Trân Thanh Mân, l'AN vietnamienne continuerait à soutenir et à promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

Le président de l'AN du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a affirmé son engagement à maintenir l'esprit de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégral, durable et à long terme" ; à travailler en étroite collaboration avec Trân Thanh Mân et l'AN du Vietnam pour approfondir la confiance politique, renforcer la coopération parlementaire et apporter des résultats plus concrets aux peuples des deux pays, à travers une coopération spécifique.

Dans sa lettre de félicitations, le président de l'AN de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a souligné que l'amitié et la solidarité entre le Vietnam et Cuba se caractérisaient par la confiance et la coopération multidimensionnelle, y compris la coordination politique au niveau le plus élevé et la volonté de coopérer et de partager leurs expériences dans le processus de renouveau et les engagements fermes visant à élever les relations bilatérales vers une coopération stratégique.

Il s’est engagé à continuer de partager des expériences précieuses dans la construction du socialisme avec le Vietnam et de contribuer au développement intégral des relations bilatérales.

VNA/CVN