Renforcer la solidarité entre le Vietnam et Cuba

Photo : VNA/CVN

Passant en revue les points de repère spéciaux marquant la solidarité entre les deux peuples du Vietnam et de Cuba, Trân Van Chiên, vice-président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, a déclaré que juste après la création du gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam, Cuba était le premier et le seul pays à envoyer un ambassadeur et à présenter ses lettres de créance à celui-ci le 4 mars 1969. La résidence et le lieu de travail de l'ambassadeur cubain de l’époque Raul Valdes Vivo étaient situés sur le site historique du bureau du gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam, dans la province de Tây Ninh. Actuellement, la Maison commémorative de l'ambassadeur a été restaurée à l'emplacement exact où se trouvait l'ambassade de Cuba il y a 55 ans et des souvenirs y sont toujours conservés.

Trân Van Chiên a souhaité que le consulat général de Cuba continue à soutenir Tây Ninh dans ses domaines clés tels que la technologie pharmaceutique, la formation des ressources humaines médicales, les soins de santé communautaires, la promotion des échanges entre les jeunes générations.

Pour sa part, Ariadne Feo Labra, consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, a souligné le renforcement des relations entre les deux pays, tout en s'engageant à continuer de les promouvoir.

À cette occasion, le Comité populaire provincial de Tây Ninh a envoyé au peuple cubain un cadeau de 10 tonnes de riz et un tableau sur le paysage de Tây Ninh réalisé à partir de grains de riz...

VNA/CVN