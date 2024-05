Biographie du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân

L’Assemblée nationale de la XV e législature a élu lundi 20 mai le membre du Politburo et vice-président permanent de l’Assemblée nationale de la XV e législature, Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale.

Voici sa biographie :

- Date de naissance : 12 août 1962

- Ethnie : Kinh

- Lieu d’origine : commune de Thanh Xuân, district de Châu Thành A, province de Hâu Giang

- Situation de la famille : paysans moyens

- Statut avant la participation à la vie active : étudiant

- Date d’admission au Parti : 25 août 1982

- Date d’admission officielle au Parti : 25 août 1983

- Éducation:

+ Enseignement général : baccalauréat (système éducatif de 12 ans)

+ Titres et grades les plus élevés : doctorat en économie

+ Niveau de théorie politique : licence en politique

- Récompenses :

+ Ordres du travail de première, deuxième et troisième classes (2005, 2010, 2017)

+ Ordre de défense de la Patrie de troisième classe (2011)

+ Trois certificats de mérite du Premier ministre

+ Combattant d’émulation nationale (2000, 2009).

- Sanction disciplinaire : non

Positions :

- Membre suppléant du Comité Central du Parti du Xe mandat ;

- Membre du Comité central du Parti des XIe, XIIe et XIIIe mandats ;

- Secrétaire du Comité central du Parti du XIIe mandat ;

- Membre du Politburo du Comité central du Parti du XIIIe mandat ;

- Député de l’Assemblée nationale des XIIIe, XIVe et XVe législatures.

Résumé de la carrière professionnelle :

- Juillet 1979 - septembre 1980 : cadre du Conseil scolaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCYU) du district de Châu Thành, province de Hâu Giang.

- Octobre 1980 - décembre 1982 : chef du bureau de l’HCYU du district de Châu Thành, membre du conseil exécutif, puis membre du conseil permanent de l’Union de la jeunesse du district de Châu Thành, province de Hâu Giang.

- Janvier 1983 - décembre 1987 : vice-secrétaire permanent de l’HCYU, membre du Comité du Parti, secrétaire de l’HCYU, membre du Conseil populaire du district de Châu Thành, province de Hâu Giang.

- Janvier 1988 - juin 1994 : membre du conseil permanent de l’HCYU, vice-secrétaire du HCYU de la province de Hâu Giang et vice-secrétaire de la HCYU de la province de Cân Tho, membre du 14e Conseil populaire provincial. Il a étudié une licence en sciences politiques à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh dans le cadre du cursus officiel.

- Juillet 1994 - novembre 1999 : membre du Comité populaire, membre de la Commission des affaires du Parti du Comité populaire, chef du bureau du Comité populaire, secrétaire du Comité du Parti du bureau du Comité populaire de la province de Cân Tho.

- Décembre 1999 - décembre 2003 : membre du Comité du Parti, membre de la Commission des affaires du Parti, vice-président du Comité populaire de la province de Cân Tho.

- Janvier 2004 - mars 2008 : membre du conseil permanent, secrétaire du Comité du Parti du district de Binh Thuy, député au Conseil populaire de la ville de Cân Tho pour le mandat 2004-2009. Lors du Xe Congrès national du Parti, il a été élu membre suppléant du Comité central du Parti.

- Mars 2008 - décembre 2010 : membre suppléant du 10e Comité central du Parti, vice-secrétaire du Comité du Parti, président du Comité populaire de la ville de Cân Tho.

- Janvier 2011 - septembre 2015 : Lors du XIe Congrès national du Parti, il est élu membre du Comité central du Parti. Secrétaire du Comité du Parti, chef de la délégation des députés de l’Assemblée nationale (XIIIe mandat) de la ville de Cân Tho.

- Octobre 2015 - mars 2016 : membre du 11e Comité central du Parti, membre de la délégation du Parti, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), chef de la délégation des députés de l’Assemblée nationale de la XIIIe législature de la ville de Cân Tho. Lors du XIIe Congrès national du Parti, il a été élu membre du Comité central du Parti.

- Avril 2016 - juin 2017 : membre du 12e Comité central du Parti, vice-secrétaire de la délégation du Parti, secrétaire du Comité du Parti, vice-président - secrétaire général du Comité central du FPV pour le mandat 2014-2019, membre de la direction centrale Comité de lutte contre la corruption. Député de l’Assemblée nationale de la XIVe législature de la ville de Cân Tho.

- Juillet 2017 - mai 2018 : membre du Comité central du Parti du XIIe mandat, secrétaire de la délégation du Parti, président du Comité central du FPV, député de l’Assemblée nationale de la XIVe législature. Lors du 7e Plénum du Comité central du Parti du XIIe mandat, il a été élu au secrétariat du Comité central du Parti.

- Juin 2018 - septembre 2019 : secrétaire du Comité central du Parti du XIIe mandat, secrétaire de la délégation du Parti, président du Comité central du FPV pour le mandat 2014-2019, député de l’Assemblée nationale de la XIVe législature.

- Septembre 2019 - avril 2021 : secrétaire du Comité central du Parti du XIIe mandat, secrétaire de la délégation du Parti, président du Comité central du FPV pour le mandat 2019-2024, député de l’Assemblée nationale de la XIVe législature. Lors du XIIIe Congrès national du Parti, il a été réélu au Comité central du Parti et élu au Politburo du Comité central du Parti du XIIIe mandat. Lors de la 11e session de l’Assemblée nationale de la XIVe législature, il a été élu vice-président de l’Assemblée nationale.

- Mai 2021 - avril 2024 : membre du Politburo, vice-secrétaire de la délégation du Parti de l’Assemblée nationale, vice-président permanent de l’Assemblée nationale des XIVe et XVe législatures, vice-président du Conseil électoral national, président de l’Organisation des parlementaires d’amitié vietnamienne, président du Groupe parlementaire de l’amitié Vietnam - Laos.

- Mai 2024 - 19 mai 2024 : membre du Politburo, vice-secrétaire de la délégation du Parti de l’AN, vice-président permanent de la XVe AN. Il a été chargé par le Politburo et le Comité permanent de l’AN de diriger les activités du Comité permanent de l’AN et de l’Assemblée nationale jusqu’à l’élection du président de l’Assemblée nationale de la XVe législature conformément aux règlements.

- 20 mai 2024 : Lors de la 7e session de l’Assemblée nationale de la XVe législature, il a été élu président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam.

