Le Vietnam et l’Indonésie renforcent leur coopération en matière de sécurité

Le général Tô Lâm, membre du Politburo et ministre de la Police, a reçu lundi 20 mai le chef adjoint de la Police nationale indonésienne (INP), le commissaire général Agus Andrianto.

Photo : VNA/CVN

Le responsable indonésien est au Vietnam pour participer au troisième Dialogue de sécurité au niveau vice-ministériel entre le Vietnam et l’Indonésie.

Le ministre Tô Lâm a souligné qu’au cours des 70 dernières années, l’amitié et la coopération entre les deux pays n’ont cessé de se développer, en particulier depuis qu’ils ont érigé leurs relations en partenariat stratégique en 2013.

Il a déclaré que la coopération bilatérale en matière de sécurité avait été mise en œuvre efficacement grâce à des accords tels que l’accord sur l’extradition et le protocole d’accord sur le renforcement de la coopération antiterroriste.

En conséquence, le ministère vietnamien de la Police et la Police nationale indonésienne ont amélioré le partage d’informations sur la prévention et la lutte contre la criminalité et ont coordonné leurs efforts pour assurer la sécurité des citoyens des deux pays.

Les deux parties ont continué à maintenir leur coopération dans le cadre de la Réunion ministérielle de l’ASEAN sur la criminalité transnationale (AMMTC), de la Réunion ministérielle de l’ASEAN sur les questions de drogue (AMMD) et de la Conférence des chefs de police de l’ASEAN (ASEANAPOL).

Le ministre Tô Lâm a suggéré que les deux parties continuent d’augmenter les échanges de délégations de haut rang et de maintenir le dialogue sur la sécurité au niveau des sous-ministres entre le ministère vietnamien de la Police et la Police nationale indonésienne sur une base de rotation annuelle.

Il est nécessaire que les deux parties se coordonnent pour mettre en œuvre efficacement les documents de coopération signés entre les deux pays afin d’améliorer l’efficacité de la prévention de la criminalité et de la protection des citoyens, et promouvoir les négociations en vue de la signature du protocole d’accord de coopération dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, a-t-il indiqué.

Les deux parties doivent renforcer leur coopération, échanger régulièrement des informations, partager leurs expériences et se coordonner étroitement dans la transmission de messages de haut niveau et promouvoir la coopération spécialisée; tout en coopérant pour empêcher tout individu ou organisation d’utiliser le territoire d’un pays pour mener des activités préjudiciables à la sécurité et à l’ordre de l’autre pays, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Agus Andrianto a déclaré que la Police nationale indonésienne en particulier et les autorités indonésiennes en général souhaitent promouvoir et renforcer davantage une coopération plus étroite avec le ministère vietnamien de la Police afin d’approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays.

Il a exprimé l’espoir que les relations entre le Vietnam et l’Indonésie en général et entre le ministère vietnamien de la Police et la Police nationale indonésienne seront davantage consolidées et développées, pour la paix, la stabilité et la prospérité des peuples des deux pays.

Plus tôt le même jour, le vice-ministre vietnamien de la Police, Luong Tam Quang et Agus Andrianto ont coprésidé le troisième Dialogue sur la sécurité au niveau vice-ministériel entre le Vietnam et l’Indonésie.

Les deux parties ont examiné les résultats obtenus dans la mise en œuvre des contenus de la coopération depuis le 2e dialogue ; discuté de leur coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité liée à la drogue, la traite des êtres humains, le terrorisme, la cybersécurité et la coopération dans la formation des officiers vietnamiens à rejoindre les forces de maintien de la paix de l’ONU et d’autres questions d’intérêt commun.

VNA/CVN