Programme d'action pour la mise en œuvre de la Résolution N°79 du Politburo sur l’économie d’État

Le gouvernement a promulgué le 24 février la Résolution N°29, portant sur le programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution N°79 du Bureau politique du Parti relative au développement de l’économie d’État.

Ce programme vise à institutionnaliser et à mettre en œuvre de manière complète et cohérente les orientations, objectifs, tâches et solutions définis dans la Résolution N°79, afin de renforcer l’efficacité ainsi que le rôle moteur, pionnier et stratégique de l’économie d’État.

Les ministères, agences et localités sont appelés à assimiler pleinement les orientations du Parti sur le développement de l’économie d’État, à renouveler en profondeur les méthodes de direction et de pilotage, en passant d’une gestion administrative à une gouvernance moderne, tournée vers la création de conditions favorables au développement et une action résolue. Ils doivent en outre examiner les textes juridiques relevant de leurs domaines de compétence afin de lever rapidement les blocages institutionnels, tout en définissant clairement les fonctions.

Le programme prévoit la poursuite de la réforme des procédures administratives dans le sens de la simplification, de la réduction des délais et des coûts de conformité, du renforcement de la décentralisation et de la délégation de pouvoirs, ainsi que le passage du contrôle préalable au contrôle a posteriori.

Il met également l’accent sur l’amélioration de la qualité des ressources humaines, notamment des dirigeants, gestionnaires et spécialistes au sein des organismes économiques publics, ainsi que sur des politiques visant à attirer et à valoriser les talents.

Les plans d’action relatifs au développement de l’économie d’État devront être intégrés aux programmes annuels et quinquennaux de développement socio-économique des ministères, agences et localités, avec des ressources budgétaires appropriées.

La coordination avec le ministère de la Police sera renforcée afin d’exploiter les bases de données nationales au service du suivi et de l’évaluation de la gestion et de l’utilisation des capitaux et des actifs de l’État.

Le programme souligne également l’importance de renforcer la coordination entre les organes de gestion de l’État dans les activités d’inspection, de contrôle et d’audit, afin d’éviter les chevauchements et les doublons susceptibles de perturber le fonctionnement des organismes et entités économiques publics.

Le programme exige la mise en place de mécanismes suffisamment solides pour protéger les cadres qui osent penser, agir et assumer leurs responsabilités dans l’intérêt général, en l’absence de corruption ou d’intérêts personnels.

Le programme appelle également à renforcer le dialogue, l’écoute et le traitement rapide des propositions et difficultés.

Il insiste en outre sur la nécessité d’intensifier les activités de communication régulières et approfondies sur le contenu de la Résolution N°79 et sur le rôle de l’économie d’État.

Par ailleurs, il exige que les violations de la loi dans la gestion des finances, des actifs, des terres, des ressources naturelles et des investissements publics soient traitées avec la plus grande rigueur, afin d’assurer un effet dissuasif et préventif, et de recouvrer au maximum pour l’État les fonds et les biens utilisés à des fins inappropriées ou détournés.

Les actes de harcèlement, de corruption ou de diffusion d’informations inexactes portant atteinte aux organisations et unités économiques publiques feront l’objet de sanctions strictes et publiques.

Enfin, des missions spécifiques seront définies dans des domaines clés tels que les terres et les ressources naturelles, les infrastructures, le budget de l’État, les réserves nationales, les fonds financiers extrabudgétaires, les capitaux publics investis dans les entreprises, les entreprises publiques, les établissements de crédit publics et les unités de services publics.

