Hô Chi Minh-Ville, vaste chantier d’infrastructures au service de la croissance

Dès les premiers jours de l’année 2026, de nombreux projets d’infrastructures majeurs sont entrés en phase de construction à Hô Chi Minh-Ville, des ponts et rocades aux autoroutes et lignes de métro, dessinant la physionomie dynamique et moderne d’une mégapole engagée dans une nouvelle phase de développement.

>> La percée dans les infrastructures modernes au cœur de la vision 2026-2030

>> Hô Chi Minh-Ville attire des projets numériques de plusieurs milliards de dollars

L’année 2026 marque la première année après la fusion administrative et la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux. Hô Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif une croissance supérieure à 10 % en 2026 et le maintien d’un rythme de croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030, malgré un contexte économique mondial instable.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence sur les missions socio-économiques de 2026, le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Duoc, a indiqué que la ville concentre ses efforts sur trois percées stratégiques en matière d’institutions, d’infrastructures et de ressources humaines, en faisant de l’investissement public un levier moteur du développement. Une priorité est accordée, entre autres, aux rocades, autoroutes interrégionales, lignes de métro et les projets d’accès à l’aéroport international de Long Thanh.

En 2026, Ho Chi Minh-Ville devient ainsi un vaste chantier, avec l’accélération de projets structurants tels que la rocade 3, longue de 76 km, dont l’objectif est une mise en service le 30 juin 2026, afin de réduire la congestion urbaine et d’élargir l’espace de développement de la ville et des localités voisines.

En matière de connectivité interrégionale, la ville a décidé d’inscrire la ligne ferroviaire Thu Thiem - Long Thanh parmi les projets prioritaires à l’horizon 2030. D’une longueur estimée à près de 48 km et dotée d’un investissement d’environ 3,5 milliards de dollars, cette ligne favorisera l’accès au plus grand aéroport du pays.

Dans le cadre de la Résolution n°98 amendée de l’Assemblée nationale, les dirigeants municipaux opèrent un changement de paradigme, passant d’une logique de gestion à une approche de gouvernance, avec une direction ferme fondée sur le principe des « six clartés » – clarté des responsables, des tâches, des délais, des responsabilités, des résultats attendus et des compétences, afin d’accélérer le développement d’infrastructures modernes.

La ville a également créé 37 comités de gestion de projets au niveau des quartiers et des communes, issus de la fusion des comités de gestion des projets d’investissement et de construction, des organes chargés de l’indemnisation et de la libération des terrains, ainsi que des antennes du centre de développement du fonds foncier. Cette restructuration vise à raccourcir les procédures de mise en œuvre des projets, notamment dans les travaux d’indemnisation et de libération des terrains, et à traiter rapidement les problèmes survenant sur le terrain.

À la date de janvier 2026, Ho Chi Minh-Ville avait levé les obstacles pour près de 90 % des projets en attente, améliorant le climat des affaires et élargissant les marges de croissance budgétaire, tout en renforçant l’attractivité des investissements.

VNA/CVN