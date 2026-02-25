Développement durable et verdissement de l’industrie laitière

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a signé, le 23 février 2026, la Décision N°309 approuvant la Stratégie de développement de l’industrie laitière vietnamienne jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

L’objectif majeur est de bâtir un secteur de transformation durable, doté d’une chaîne de valeur complète, allant de l’élevage bovin à la production d’articles à forte valeur ajoutée. Ce développement vise à satisfaire les besoins de plus en plus exigeants du marché intérieur et à intégrer plus profondément les réseaux d’approvisionnement régionaux et mondiaux.

Photo : Vinamilk/CVN

D’ici 2030, le secteur cible une croissance annuelle moyenne de 12% à 14%. La production annuelle de lait liquide devrait atteindre 4.200 millions de litres, tandis que le lait cru local s’élèvera à 2 600 millions de litres, couvrant ainsi 60% à 65% des besoins nationaux. La production de lait en poudre affiche une croissance d’environ 7 à 8%, pour atteindre quelque 245.000 tonnes par an, avec une consommation moyenne fixée à 40 litres par habitant.

À l’horizon 2045, la croissance se stabilisera entre 5% et 6% par an. Les projections prévoient 9 700 millions de litres de lait liquide et 8 000 millions de litres de lait cru, satisfaisant 80 % à 85 % de la demande industrielle. La consommation par tête devrait alors atteindre 100 litres annuels.

La Stratégie préconise l’établissement d’une filière garantissant la sécurité sanitaire et alimentaire selon les standards internationaux. L’un des axes majeurs consiste à accroître progressivement le cheptel pour valoriser les atouts agricoles du pays et réduire la dépendance aux importations. Le modèle de fermes industrielles combiné aux coopératives rurales favorisera la modernisation des campagnes.

L’accent sera mis sur la diversification des produits, l’amélioration de l’esthétique des emballages et l’adoption des technologies numériques, de la blockchain et de l’intelligence artificielle dans la gestion des troupeaux, la traçabilité et la distribution des produits laitiers afin d’accroître la part des produits à forte valeur ajoutée, d’améliorer la productivité, la qualité et l’efficacité économique. Ces innovations contribueront à créer des produits phares répondant à la demande de consommateurs dans le pays et aux exigences d’exportation.

Simultanément, le pays encouragera la recherche sur les additifs afin d’aligner l’offre sur les tendances mondiales. Le développement se focalisera sur des produits spécialisés destinés aux enfants et aux personnes âgées. Concernant le lait scolaire, seule la source fraîche sera utilisée, en assurant l’accès aux zones reculées et aux minorités ethniques.

Le gouvernement promouvra la science, l’innovation ainsi que l’investissement dans des chaînes de production automatisées à haute efficacité et respectueuses de l’environnement. La priorité sera donnée à la sélection de races bovines performantes adaptées aux terroirs pour accroître rapidement la collecte de lait cru. Les entreprises devront étendre leurs cheptels et moderniser leurs infrastructures à travers des projets intégrés. Elles seront tenues de respecter rigoureusement les normes environnementales tout au long du processus de production et de distribution des produits finis.

Enfin, la restructuration organisationnelle vise l’émergence de puissants groupes laitiers. Cette mutation renforcera la capacité de compétitivité sur le plan international du Vietnam, lui permettant d’affirmer son rang dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Le développement de liens étroits entre éleveurs et industriels sous des modèles de coopération avancés stabilisera le marché tout en consolidant le rayonnement et la compétitivité de la marque laitière "Made in Vietnam" sur les marchés mondiaux.

VNA/CVN