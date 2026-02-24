Bilan de l’inclusion financière 2020-2025 et orientations pour 2026-2030

Dans l’après-midi du 24 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur national sur l’inclusion financière, a présidé la 3 e réunion de ce Comité afin d’évaluer la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inclusion financière pour 2020-2025 et d’élaborer la Stratégie pour la période 2026-2030.

>> Loi sur l’industrie numérique : le Vietnam innove avec l’étalon des actifs digitaux

>> Paiement numérique : le QR Code en plein essor au Vietnam

>> Résolution 57 : VNeID, un socle de confiance pour les paiements numériques au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Les participants ont estimé qu’après plus de cinq années de mise en œuvre, les six objectifs spécifiques de la phase 2020-2025 avaient été réalisés conformément aux orientations fixées, notamment le développement et la diversification des produits et services financiers, l’application des technologies numériques, le perfectionnement du cadre juridique, l’amélioration des infrastructures, le développement du système des organisations de finance macrofinancière, le renforcement des connaissances financières ainsi que de la protection des consommateurs.

Parallèlement, six des neuf indicateurs ont atteint les objectifs fixés, dont 86,97% des adultes disposant d’un compte bancaire, 33% des adultes ayant épargné au cours des 12 derniers mois, une augmentation annuelle moyenne de 58,86% du volume des transactions de paiement sans numéraire, environ 290.000 PME disposant d’encours de crédit auprès des établissements de crédit, 71% des adultes disposant d’un historique de crédit enregistré dans le système d’information sur le crédit de la Banque d’État du Vietnam, et une part d’environ 24% de l’encours de crédit destiné au développement de l’agriculture et du monde rural dans l’encours total de crédit de l’économie.

Toutefois, trois des neuf indicateurs n’ont pas atteint les objectifs fixés, à savoir : le ratio de succursales et de guichets bancaires pour 100.000 adultes ; la proportion de communes disposant d’un point de fourniture de services financiers ; et les recettes des primes d’assurance rapportées au PIB, qui ne s’élèvent qu’à environ 2%.

Photo : VNA/CVN

Pour la période 2026-2030, le Comité directeur a proposé l’adoption d’une nouvelle Stratégie visant à bâtir un écosystème complet et moderne, sûr et inclusif, garantissant que personne ne soit laissé de côté. Le projet de stratégie comprend sept indicateurs et huit missions et solutions.

Concluant la réunion, le Premier ministre a salué les avis des membres du Comité directeur et demandé à la Banque d’État du Vietnam de collaborer avec le Bureau du gouvernement afin de finaliser le projet.

Il a souligné que la Stratégie pour la période 2026-2030 devait garantir l’équité dans l’accès aux services financiers et au crédit pour tous, en particulier pour les populations des zones rurales, reculées, frontalières et insulaires, ainsi que pour les ménages pauvres, les élèves et étudiants, les petites et moyennes entreprises, les coopératives, les femmes, les personnes vulnérables et les minorités ethniques...

Il a fixé pour 2030 plusieurs objectifs clés, notamment : 95% des personnes âgées de 15 ans et plus disposant d’un compte de transaction auprès d’une banque ou d’un autre établissement autorisé ; une valeur des paiements sans numéraire équivalant à 30 fois le PIB ; au moins 30% des adultes disposant d’une épargne auprès des établissements de crédit ; et environ 300.000 petites et moyennes entreprises disposant d’encours de crédit auprès des établissements de crédit...

Le Premier ministre a demandé de parfaire le cadre juridique, de développer les infrastructures financières numériques, de déployer à l’échelle nationale les programmes d’éducation financière et de citoyenneté numérique, de renforcer la protection des consommateurs de services financiers et la sécurité de l’information, et de promouvoir la finance durable et inclusive...

Il a confié à la Banque d’État du Vietnam le rôle d’organe permanent du Comité directeur, exigeant des ministères et organismes concernés l’élaboration de plans de mise en œuvre clairs, précis et efficaces pour la Stratégie nationale d’inclusion financière pour la période 2026-2030, afin de contribuer à un développement rapide et durable du pays et à l’amélioration du bien-être de la population.

VNA/CVN