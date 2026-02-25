Début d'année fulgurant pour les exportations de fruits et légumes

Selon les données des Douanes vietnamiennes, les exportations de fruits et légumes en janvier 2026 ont généré plus de 644 millions de dollars, soit une progression spectaculaire de 72,9% en glissement annuel.

Le mois de janvier 2026 marque un démarrage particulièrement favorable pour la filière des fruits et légumes du Vietnam, créant un élan solide pour atteindre l'objectif annuel fixé entre 9 et 10 milliards de dollars.

D’après le Département de l’import-export (ministère de l’Industrie et du Commerce), citant les statistiques douanières, ce chiffre d’affaires de 644 millions de dollars témoigne d’une croissance robuste. Cette performance s’explique notamment par la période précédant le Nouvel An lunaire (Têt), marquée par une forte hausse de la consommation de fruits sur le marché chinois ainsi qu’au sein des communautés vietnamiennes à l’étranger.

Par ailleurs, la qualité des produits vietnamiens répond désormais aux normes phytosanitaires rigoureuses des marchés exigeants tels que les États-Unis et l’Union européenne (UE). Outre l’exploitation optimale du marché traditionnel chinois, la filière a su étendre sa présence vers d’autres destinations potentielles. Ainsi, si la Chine demeure le premier débouché, les exportations vers les États-Unis, la Corée du Sud et l’UE affichent une croissance stable.

Percée sur les marchés clés

En janvier 2026, les exportations vers la Chine ont atteint près de 376 millions de dollars, soit une hausse vertigineuse de 117,6 % sur un an, représentant 58,31 % de la valeur totale des exportations nationales du secteur. Les produits phares restent le durian, la banane, le fruit du dragon, la mangue et la noix de coco.

Les États-Unis arrivent en deuxième position avec un montant d’environ 48,54 millions de dollars (+56,1 %). Le Vietnam y expédie principalement des produits transformés ainsi que des fruits spécialisés tels que le pamplemousse et la noix de coco. Quant à l’UE, la demande se concentre fortement sur les fruits et légumes transformés et les jus de fruits.

Pour rappel, l’année 2025 a été marquée par un « double record » : un chiffre d’affaires global de près de 8,6 milliards de dollars et, pour la première fois, des exportations de produits transformés dépassant la barre des 2 milliards de dollars. Pour 2026, les prévisions tablent sur un nouveau sommet historique de 9,5 à 10 milliards de dollars. Ce dynamisme est porté par la forte demande chinoise, la diversification des produits (durian, banane, pamplemousse) et le respect strict des normes de qualité et de traçabilité.

Texte et photo : Truong Giang/CVN