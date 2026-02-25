Le tilapia vietnamien vise une percée décisive

Dans un contexte de volatilité persistante des marchés mondiaux d'exportation de produits aquatiques, le tilapia s'est imposé comme un produit stratégique permettant au Vietnam de diversifier son portefeuille d'exportations et de renforcer la création de valeur durable.

>> Le tilapia vietnamien gagne du terrain sur le marché américain

>> Les exportations vietnamiennes de tilapia vers les États-Unis s'accélèrent

Photo : CTV/CVN

Récemment, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, en collaboration avec une délégation de l'ambassade des États-Unis, a mené des discussions en vue du lancement d'un projet de partenariat aquacole américano-vietnamien.

Dans le cadre de ce plan, les États-Unis investiront plus de 15,2 millions de dollars sur cinq ans. Le projet vise à porter la production cumulée de tilapia à 1,21 million de tonnes, générant un chiffre d'affaires total de 1,25 milliard de dollars. À partir de mars 2026, il sera mis en œuvre dans le delta du fleuve Rouge et le delta du Mékong, et devrait bénéficier directement à plus de 24 000 personnes, notamment les ménages agricoles, les fermes et les usines de transformation.

Évaluant l'importance du projet, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Phung Duc Tiên, a déclaré qu'il s'agissait d'une initiative "opportune et ciblée", créant une base de ressources essentielle à la mise en œuvre du plan de développement du tilapia au Vietnam à l'horizon 2030. Ce projet devrait contribuer à moderniser la chaîne de valeur tout en développant les échanges de tilapia avec les marchés américain et européen, ainsi qu'avec le marché intérieur.

Selon Phuong Linh, experte du marché auprès de l’Association des producteurs et des exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le chiffre d'affaires des exportations de tilapia vietnamien vers les États-Unis a bondi de 173% en 2025 par rapport à l'année précédente, dépassant les 53 millions de dollars et faisant des États-Unis le premier importateur de tilapia vietnamien. Avec des recettes totales d'exportation atteignant 99 millions de dollars en 2025, soit une hausse de plus de 140% par rapport à 2024, le Vietnam s'impose comme un acteur majeur sur la scène mondiale du tilapia.

Notamment, au-delà des marchés traditionnels, les entreprises vietnamiennes intensifient leurs exportations de tilapia vers d'autres destinations, dont le Moyen-Orient et le Brésil. Au Moyen-Orient, les exportations de tilapia ont atteint près de 9 millions de dollars en 2025, soit une hausse d'environ 400% par rapport à l'année précédente. L'Arabie saoudite, à elle seule, a représenté 8 millions de dollars, une augmentation de 670%. La pénétration réussie du marché brésilien - l'un des principaux exportateurs mondiaux de tilapia - avec un chiffre d'affaires de 11 millions de dollars en 2025, est perçue comme un signal positif, témoignant de la compétitivité croissante du tilapia vietnamien dans un contexte de restructuration des marchés mondiaux.

Pour maintenir cette croissance en 2026 sur les principaux marchés tels que les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Union européenne (UE), les produits vietnamiens à base de tilapia doivent satisfaire à des exigences strictes, allant de la qualité de la chair et de la sécurité alimentaire aux certifications pour une production et un élevage durables, notamment GlobalGAP, BAP et ASC. Cela implique une chaîne de production entièrement standardisée, de la sélection des géniteurs à la transformation.

Le tilapia entre dans une phase de développement favorable, la demande mondiale privilégiant de plus en plus les poissons à chair blanche, riches en protéines, faciles à transformer et à prix abordable.

Selon Nguyên Dang Ngoc, directeur général adjoint du groupe Viêt Nhât, pour tirer pleinement parti des opportunités de marché, le Vietnam doit accélérer le développement de filières intégrées couvrant l'élevage, la transformation et la distribution. Ceci doit s'accompagner d'investissements dans les entrepôts frigorifiques et la logistique moderne, de la standardisation des processus de production et de l'amélioration des normes de qualité tout au long de la chaîne.

Une fois les normes internationales les plus exigeantes atteintes, le tilapia vietnamien sera bien positionné pour atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir.

VNA/CVN