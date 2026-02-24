La priorité aux territoires les plus démunis s'affirme à Tuyên Quang

Grâce aux ressources mobilisées dans le cadre des Programmes nationaux cibles, la vie des habitants des zones montagneuses de la province de Tuyên Quang se transforme jour après jour. Ces résultats ne tiennent pas uniquement aux financements alloués, mais aussi à l’engagement actif et au suivi étroit des autorités locales - celles qui sont au plus près des besoins concrets de la population.

Grâce au soutien du Programme national cible pour la réduction durable de la pauvreté, le couple Lâu Mi Nô et Mua Thi My dispose d'une nouvelle maison dans la province de Tuyên Quang.

"Toute la famille ne dépendait que de quelques parcelles de maïs. Une fois les semis terminés, nous attendions chaque pousse avec inquiétude. Une motte de terre pour trois pierres : nous travaillions sans relâche, mais la pauvreté persistait", confie Lâu Mi Nô avec émotion.

Semer la confiance

Pendant de nombreuses années, le couple n’osait même pas rêver de bâtir une maison digne. Leur habitation en terre, précaire, menaçait ruine, mais l’absence de capital et les soucis de subsistance les retenaient. Aujourd’hui, l’aide de l’État leur a donné la détermination de "reconstruire leur vie".

En mai 2023, la nouvelle maison a été lancée et achevée après quatre mois de travaux. Parallèlement, la famille a bénéficié d’un appui pour l’élevage de bovins reproducteurs, ouvrant ainsi une nouvelle perspective de subsistance. "Depuis, j’ai l’impression d’avoir ramassé toutes mes souffrances pour les jeter au loin", partage M. Nô.

Le hameau de Ly Chu Phin A, dans la commune de Sà Phin, compte 32 foyers et 154 habitants, tous issus de l’ethnie H'mông. Grâce aux ressources des Programmes nationaux cibles, le physionomie du village a connu des changements notables, notamment en matière de logement et de moyens de subsistance.

Rôle clé des autorités locales

Les transformations observées à Ly Chu Phin A ne doivent rien au hasard. Les autorités communales - en contact direct avec la population, chargées de sensibiliser et d’accompagner les habitants - constituent le maillon essentiel permettant aux ressources des Programmes nationaux cibles de répondre aux besoins les plus concrets.

La commune frontalière de Can Ty en offre un exemple révélateur. Selon Viên Quang Chuong, vice-président du Comité populaire communal : "Auparavant, pour mettre en œuvre un projet, la commune se trouvait souvent en position passive, manquant de fonds et de modèles de subsistance adaptés. Avec les Programmes nationaux cibles, nous sommes devenus beaucoup plus proactifs : les ressources sont clairement identifiées et les plans sont établis pour chaque hameau et chaque groupe de ménages".

L’appareil local est ainsi passé d’une posture d’attente à une dynamique de création. Les autorités procèdent régulièrement au recensement des ménages pauvres, classés selon leurs besoins : logement, modèle de subsistance, ou regroupement pour la construction de routes inter-hameaux. Chaque décision repose sur des données concrètes, sans céder aux effets de mode.

Cette approche démontre que les ressources ne sont qu’un catalyseur ; l’élément déterminant réside dans l'organisation locale et la participation des habitants. Lorsqu'il y a ces deux facteurs, les communes en difficulté passent de l’attentisme à l’initiative, de la dépendance à l’autonomie. Dans plusieurs hameaux frontaliers de Can Ty, les Programmes nationaux cibles sont devenus un "trait d’union" reliant les villages reculés aux plaines, aux opportunités et aux nouveaux savoirs.

Population au cœur du développement

Can Ty illustre la manière dont la province de Tuyên Quang déploie les Programmes nationaux cibles dans un esprit de pragmatisme, d’efficacité et de durabilité. L’évaluation ne se limite pas au nombre d’ouvrages réalisés ou de ménages bénéficiaires, mais s’attache aux évolutions dans la conception du développement : placer les besoins réels de la population au centre, faire de la proactivité communale le moteur de l’action et considérer la réduction durable de la pauvreté comme l’indicateur principal.

Les programmes sont conçus pour accorder davantage d’autonomie à la base, cibler les groupes vulnérables et renforcer la responsabilité des bénéficiaires dans chaque soutien apporté. Ainsi, les modèles de subsistance mis en place ne se contentent pas de "tenir debout", ils peuvent aussi "avancer".

Ma Quang Hiêu, vice-directeur du Service provincial des affaires ethniques et religieuses de Tuyên Quang, souligne : "Le plus encourageant est que les ressources issues des trois Programmes nationaux cibles ont répondu aux besoins les plus urgents : logement, eau potable, infrastructures essentielles. Dans la prochaine phase, la province demandera aux localités de se concentrer davantage sur le développement des moyens de subsistance, en liant les aides aux engagements et aux responsabilités des bénéficiaires afin de garantir une efficacité durable."

Les ressources sont désormais disponibles, les orientations sont tracées, et les habitants ont commencé à changer leur manière de penser : autant de premières pierres posées pour la transformation des hautes terres de Tuyên Quang. Et lorsque la confiance est semée au bon endroit, le chemin vers la sortie de la pauvreté ne relève plus d’un effort individuel, mais devient l’histoire de toute une communauté.

