Programme artistique en l’honneur du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu

Dans la soirée du 23 avril, à Hanoï, le Centre de radio et de télévision de l’armée (Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam) a organisé un programme artistique spécial en l’honneur du 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai).

>> À travers les régions patrimoniales du Vietnam à Diên Biên Phu

>> Une exposition va mettre en lumière l'importance de la victoire de Diên Biên Phu

>> Expositions et archives enrichies pour mieux servir les visiteurs

Photo : QDND/CVN

Étaient présents le ministre de la Défense, Phan Van Giang, également secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale ; le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son ; le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng ; le vice-ministre de la Défense, Nguyên Tân Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam.

Le programme visait à sensibiliser à la grande importance de la Victoire historique de Diên Biên Phu, affirmant la sage direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh, la grande union nationale et la force de l’Armée populaire du Vietnam.

C'était également l'une des activités pour contribuer à encourager l'armée et le peuple dans leur ensemble à promouvoir les traditions patriotiques, la volonté d'être autonome et le désir de développement pour remporter de grandes réalisations dans le processus d’édification et de défense de la Patrie.

Le programme a présenté des reportages, des graphiques, des rencontres avec des personnalités et des numéros artistiques confirmant les grandes significations de la Victoire de Diên Biên Phu.

VNA/CVN