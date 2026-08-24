Ouverture du Festival d'automne de Sa Pa 2026

Dans la soirée du 23 août, le Comité populaire du quartier de Sa Pa, dans la province de Lào Cai, a inauguré le Festival d'automne de Sa Pa 2026. L'événement s'accompagne d’un programme artistique marquant l'ouverture de la 12 e Conférence de coopération sur le couloir économique couvrant Lào Cai, Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh et la province du Yunnan (Chine).

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Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "Sa Pa - Fête de la saison dorée", cette édition s'inscrit dans la série des "Festivals des cinq saisons" de la zone touristique nationale de Sa Pa. Le festival propose diverses activités culturelles, dont le premier Carnaval du brocart du Nord-Ouest, la Fête de la saison dorée au village de May, le programme "Couleur d'or sur les nuages", ainsi que la reconstitution des marchés de montagne et du marché de l'amour.

S’exprimant à l’ouverture, Dang Viêt Dung, vice-président permanent du Comité populaire du quartier de Sa Pa, a déclaré que cet événement vise à offrir aux visiteurs une expérience de la culture locale tout en célébrant la tenue de la 12e Conférence sur le corridor économique. Il a souligné que cette rencontre contribue à renforcer les échanges et la coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce, du tourisme et de la culture entre les localités vietnamiennes et la province du Yunnan.

La soirée s'est ouverte avec le spectacle artistique "Sa Pa - L'automne sur la terre du patrimoine", structuré en trois parties : "Sa Pa à l'arrivée de l'automne", "Sa Pa - Terre d'amour" et "Sa Pa - Couleurs d'automne et intégration". Les présentations ont combiné des éléments traditionnels et contemporains.

Afin de faire de Sa Pa un centre de villégiature international, les autorités locales mettent en œuvre des mesures axées sur le développement des infrastructures, l'amélioration des services, la préservation culturelle et la protection de l'environnement. La localité fixe un objectif d’accueillir plus de 12 millions de visiteurs d'ici 2030.

VNA/CVN