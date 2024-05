Affaire de Viêt A : peines réduites en appel pour Nguyên Thanh Long et cinq autres accusés

Le Tribunal populaire supérieur de Hanoï, qui jugeait en l’affaire de fraude aux kits de test du COVID-19 chez Viêt A Technologies JSC, a réduit vendredi 17 mai les peines de l’ancien ministre de la Santé, Nguyên Thanh Long, et cinq des 11 accusés ayant fait appel de leurs condamnations.

>> Douze des 38 accusés dans l’affaire de Viêt A sollicitent la clémence des juges

>> Le procès en appel de l’affaire de Viêt A s’ouvre à Hanoï

>> Procès en appel de l’affaire de Viêt A : le Parquet demande de rejeter les appels de 11 accusés

Photo : VNA/CVN

La condamnation de l’ancien ministre Nguyên Thanh Long, qui a versé un milliard de dôngs supplémentaires au titre de réparation des conséquences dommageables de l’affaire, a été réduite à 17 ans de prison pour "corruption passive", soit un an de mois qu’en première instance.

Le tribunal a également allégé les peines de l’ancien chef du Département du plan et des finances du ministère de la Santé Nguyên Nam Liên à 6 ans et 3 mois de prison, contre 7 ans en première instance, de l’ancien directeur du Centre de contrôle des maladies (CDC) de la province de Hai Duong Pham Duy Tuyên à 12 ans contre 13 ans en première instance.

Le chef adjoint du Bureau des finances et de la comptabilité du CDC de la province de Binh Duong, Trân Thanh Phong, condamné à 24 mois de prison en première instance a bénéficié de l’exonération de la responsabilité pénale.

L’ancienne cheffe adjointe du Bureau des finances et du plan du CDC de la province de Bac Giang, Nguy Thi Hâu et l’employée du CDC de la province de Binh Duong, condamnées en première instance à 36 mois de prison et à 24 mois de prison respectivement, ont tous bénéficié d’un sursis.

Le Tribunal populaire supérieur de Hanoï a confirmé la condamnation du directeur général de Viêt A, Phan Quôc Viêt, à 14 ans de prison pour et "violations des règles relatives aux marchés publics, causant de graves conséquences" et à 15 ans de prison pour "corruption active" ; la peine résultant du cumul est de 29 ans de prison.

Il a également confirmé les peines de 15 ans de prison et de 14 ans de prison infligées respectivement au directeur général adjoint de Viêt A, Vu Dinh Hiêp, "violations des règles relatives aux marchés publics, causant de graves conséquences", et à l’ancien chef adjoint de département du ministère des Sciences et des Technologies, Trinh Thanh Hùng, pour "corruption passive".

VNA/CVN