Prix “La technologie avec cœur” : photographie 4.0 et parcours de connexion émotionnelle

Le 13 juin à Hanoï, le séminaire “La source de la technologie - Nourrir le bonheur” a exploré le rôle de la technologie, notamment en photographie, dans la diffusion des valeurs humanitaires et la création du bonheur. Cet événement, organisé par l’Agence Vietnamienne d'Information et le groupe Viettel, a stimulé la créativité pour le Prix “La technologie avec cœur” et a mis en lumière des récits inspirants.

>> "Happy Vietnam 2025" - Faire rayonner les images du bonheur au Vietnam

>> Une photo prise au Vietnam a remporté un prix du National Geographic Traveller

Photo : VNA/CVN

Faisant suite au succès de la première édition, la deuxième édition du Prix “La technologie avec cœur” a été lancée dans le but de célébrer les contributions importantes de la technologie, de diffuser de belles images et des histoires significatives que la technologie apporte pour une vie meilleure.

Il s'agit d'une activité concrète visant à mettre en œuvre la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam sur la percée dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale. Ayant pour thème “Créativité vietnamienne - Le chemin vers la prospérité”, cette édition encourage les œuvres qui racontent des histoires significatives et émouvantes à travers des photos et des vidéos capturées dans la vie quotidienne.

La technologie nous rapproche du bonheur

Dans son discours d'ouverture du séminaire, Lê Xuân Thành, directeur du Centre de contenu numérique et de communication de la VNA, et également vice-président permanent du Prix, a souligné un message inspirant : “Si une œuvre peut toucher le cœur de quelqu'un, alors vous avez réussi. Utilisez la technologie pour vous rapprocher du bonheur, à partir d'aujourd'hui”. Cette citation est devenue la ligne directrice du Prix, encourageant les créateurs de contenu à utiliser l'objectif de la technologie pour raconter des histoires humanitaires et diffuser des valeurs positives dans la vie. Cela est particulièrement vrai en photographie, où la technologie peut transformer des moments ordinaires en œuvres d'art profondément émouvantes.

Le séminaire a réuni un panel d'experts réputés et professionnels, apportant des discussions approfondies sur divers aspects de la technologie et de la création de contenu. Parmi les temps forts, il convient de mentionner la présentation du photographe Ly Hoàng Long. Il a partagé ses réflexions sur le “langage de la lumière” dans la photographie de tous les jours, la “pensée photographique à l'ère numérique”, et surtout le rôle de “la photo comme témoignage vivant des sources de bonheur”.

Le photographe Ly Hoàng Long a également raconté son parcours de création de séries de photos primées au niveau international, stimulant des idées et partageant le rôle de la post-production numérique, de l'IA et des outils de partage en ligne dans le processus de création. Ces partages ont ouvert de nouveaux horizons pour les participants, en particulier les photographes, sur la manière d'appliquer la technologie pour élever leurs œuvres.

La table ronde/atelier interactif “Idées & Techniques” a également suscité des discussions animées sur le “décryptage” d'œuvres exceptionnelles explorant l'élément humain dans la technologie. Les experts ont analysé en détail les techniques narratives efficaces par l'image/vidéo, de l'angle de prise de vue, de la lumière, du son à la post-production, et surtout comment optimiser les œuvres sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok pour une diffusion large. Cela démontre que la technologie n'est pas seulement un outil de soutien à la création, mais aussi un pont permettant aux histoires humanitaires d'atteindre un large public.

Le séminaire “La source de la technologie - Nourrir le bonheur” a véritablement été un espace de convergence de grandes idées, où les experts de premier plan et les créateurs de contenu ont discuté et exploré de nouvelles perspectives pour que la technologie puisse véritablement exprimer son humanité.

Avec la participation d'environ 50 photographes, 50 journalistes, créateurs de contenu numérique, indépendants et 200 étudiants, le séminaire a apporté des connaissances professionnelles, des perspectives nouvelles et une forte inspiration pour créer des œuvres de qualité, contribuant à diffuser les belles valeurs de la technologie dans la vie. On peut dire que la technologie, en particulier dans le domaine de la photographie, devient un moyen de plus en plus efficace pour nous rapprocher du bonheur, pour raconter les histoires de la vie de manière authentique et émouvante.

Mai Quynh/CVN