Photo : Justin Cliffe/CVN

Le jury a décrit l’image comme "un moment intergénérationnel, exprimant pleinement la beauté et une profonde humanité". Les juges ont également souligné l’harmonie des couleurs, de la lumière et des textures dans cette œuvre.

Selon le National Geographic, l’art de la broderie est transmis de génération en génération au sein de la communauté des Dao rouge, une ethnie minoritaire au Vietnam. Cette photo fait partie des six images gagnantes dans différentes catégories telles que paysages, personnes, faune sauvage, gastronomie, vie urbaine et séries photographiques.

Le concours annuel du National Geographic Traveller, auquel participent des photographes amateurs et professionnels du Royaume-Uni et d’Irlande, vise à glorifier les meilleures photographies de voyage du monde entier.

Le rédacteur en chef Pat Riddell a déclaré que ce concours ne cesse de se développer et que cette édition était l’une des meilleures à ce jour, avec des œuvres capturant des paysages majestueux d’Islande et d’Italie, ainsi que des moments spectaculaires de la faune d’Espagne et du Canada. Et d’ajouter que les 18 finalistes, choisis parmi des milliers de candidatures, ont véritablement valorisé la photographie de voyage grâce à leur créativité et leur technique.

Certaines autres œuvres lauréates :

Photo : Prabir Kumar Mitra/CVN

Photo : Pawel Zygmunt/CVN

Photo : Christopher West/CVN

Photo : Andrew Nelson/CVN

Photo : Victoria Andrews/CVN

Photo : Jo Noon/CVN

Photo : Hari Kumar Prasannakumar/CVN

Photo : Edward Hasler/CVN

Binh Minh - Hoàng Phuong/CVN