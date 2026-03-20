Mois de la Jeunesse 2026 : annonce de dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025

Le secrétariat de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a annoncé la liste des dix jeunes Vietnamiens exemplaires et des neuf jeunes prometteurs de l’année 2025.

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Photo : VNA/CVN

Les dix figures exemplaires représentent divers domaines clés : Lê Kiên Thành (éducation), Pham Anh Tuân et Dang Thi Lê Hang (recherche scientifique), Nguyên Chi Dông (production), Pham Chi Nhu (entrepreneuriat), Doan Van Chi (défense), Trân Quôc Khanh (sécurité), Nguyên Dinh Bac (sport), Nguyên Thi Hoa ou Hoa Minzy (culture et arts) et Mùa A Thi (activités sociales).

Par ailleurs, neuf jeunes ont été distingués comme "prometteurs", issus notamment de l’éducation, de la recherche scientifique, de l’entrepreneuriat, de la défense, du sport et de la culture, dont la chanteuse Phuong My Chi et le chanteur Nguyên Duc Phuc.

Selon le comité d’organisation, 19 candidats ont été sélectionnés pour le vote en ligne après une première évaluation rigoureuse. Les dossiers ont fait l’objet d’un examen approfondi afin de garantir la transparence et l’exactitude des réalisations. Le vote en ligne, organisé du 3 au 16 mars, a enregistré plus de 96 millions de participations, constituant une base de référence pour la décision finale du jury.

Au total, 145 candidatures provenant de 37 organismes à travers le pays ont été soumises, couvrant dix domaines différents. La cérémonie de remise des prix est prévue le 25 mars à Hanoï.

Le prix "Jeunes Vietnamiens exemplaires" est une distinction prestigieuse destinée à honorer les jeunes de moins de 35 ans ayant obtenu des réalisations remarquables et une influence positive dans la société, contribuant ainsi à promouvoir les mouvements d’étude, de recherche, de travail et de créativité chez les jeunes, et à développer les ressources humaines jeunes pour le pays.

VNA/CVN