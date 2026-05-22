Vietnam Security Summit 2026 : se préparer au monde post-quantique et post-IA

Le sommet "Vietnam Security Summit 2026" s'est articulé autour de sessions thématiques approfondies traitant de la protection des données personnelles sur le cloud, de la sécurisation des secteurs stratégiques comme l’électricité, la finance, la télécommunication et la santé, ainsi que de la gestion des risques liés à la cybersécurité.

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Photo : VNA/CVN

Le sommet "Vietnam Security Summit 2026", placé sous le thème "Assurer l’avenir numérique : se préparer au monde post-quantique et post-IA" s'est tenu le 22 mai à Hanoï, réunissant des experts, des représentants du ministère de la Politique, du ministère de la Défense ainsi que des dirigeants d’entreprises vietnamiennes et internationales autour des grands enjeux de cybersécurité.

Dans un contexte où la transformation numérique, l’IA et le cloud redéfinissent l'économie mondiale, l'IA exerce un "double impact" sur la sécurité informatique, en agissant à la fois comme un outil de défense automatisé et comme une arme redoutable aux mains de cybercriminels pour sophistiquer les attaques de phishing ou de ransomware. Parallèlement, l'émergence de la technologie quantique menace de briser les standards de chiffrement traditionnels, imposant aux organisations une transition rapide vers la cryptographie post-quantique pour anticiper les risques de demain.

Lors de l’événement, le colonel Nguyên Hông Quân, directeur adjoint du Département de la cybersécurité et de la prévention et de la lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies du ministère de la Police, a souligné que l’omniprésence des technologies numériques exposait la société à des cyberattaques de plus en plus transfrontalières et complexes. Il a notamment alerté sur l’utilisation malveillante de l’IA à travers les techniques de deepfake, d’usurpation vocale et de vols massifs de données, qui sapent la confiance sociale et portent gravement atteinte à l’économie.

Face à ces menaces, le colonel Nguyên Hông Quân a préconisé une sensibilisation accrue, un investissement soutenu dans les ressources humaines et technologiques, la capacité de gestion des risques, ainsi que la création d'un écosystème de sécurité nationale proactif, synchronisé et durable, unissant les autorités, les entreprises technologiques, les instituts de recherche et le secteur privé.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le général de brigade Nguyên Tùng Hung, commandant adjoint du Commandement des opérations dans le cyberespace au ministère de la Défense, a souligné la nécessité de bâtir un écosystème de coopération étroit entre les entreprises et les agences étatiques, de promouvoir le partage d'alertes précoces et d'informations sur les risques, la coordination des interventions en cas d'incident et des exercices de combat réguliers.

Selon lui, le cyberespace est désormais indissociable de la souveraineté nationale. Garantir la cybersécurité des infrastructures critiques n’est donc plus une option, mais une exigence incontournable pour préserver la stabilité politique, le développement économique et la sécurité nationale à l’ère numérique.

Le sommet s'est articulé autour de sessions thématiques approfondies traitant de la protection des données personnelles sur le cloud, de la sécurisation des secteurs stratégiques comme l’électricité, la finance, la télécommunication et la santé, ainsi que de la gestion des risques liés à la cybersécurité.

En marge des conférences, une exposition technologique a regroupé plus de 40 fournisseurs de solutions de sécurité et de cybersécurité nationales et internationales.

VNA/CVN