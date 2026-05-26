Cybersécurité : bâtir la confiance numérique

Face à la multiplication des escroqueries et des cybermenaces, le Vietnam considère désormais la cybersécurité comme une condition essentielle au succès de la transformation numérique et au développement durable de l’économie numérique.

>> Face à la montée des cybermenaces, l’Autriche et le Vietnam resserrent leurs liens

>> Des pistes pour combler le déficit de sécurité numérique des PME vietnamiennes

>> Cybersécurité : le Vietnam renforce son cadre juridique pour protéger les citoyens

Photo : ST/CVN

La Résolution N°57-NQ/TW identifie le développement des sciences et des technologies, de l’innovation ainsi que de la transformation numérique comme une percée stratégique ouvrant de nouveaux espaces de développement. Toutefois, la transformation numérique ne se limite pas à une question de technologies ou d’infrastructures : son enjeu fondamental réside dans l’édification de la confiance numérique.

L’un des changements majeurs induits par la transformation numérique réside dans le transfert progressif de la quasi-totalité des activités socio-économiques vers l’espace numérique. Des relations entre l’État et les citoyens à celles entre les entreprises et leurs clients, en passant par les transactions du quotidien, tout se numérise à un rythme de plus en plus soutenu.

Dans ce contexte, les citoyens n’adoptent les services en ligne que lorsqu’ils ont la certitude que leurs informations sont protégées. Les entreprises, quant à elles, n’engagent leur transition numérique qu’à condition de pouvoir garantir la sécurité de leurs données et de leurs systèmes. Dès lors, la cybersécurité ne constitue plus une simple protection périphérique : elle devient le socle de la confiance et une condition préalable indispensable à un développement sain et durable de la transformation numérique.

Cela montre que la confiance numérique n’est pas un simple slogan, mais bien une "infrastructure immatérielle" conditionnant le fonctionnement réel de la société numérique. Une plateforme peut bénéficier d’investissements technologiques de pointe ; si les utilisateurs demeurent préoccupés par les risques de fuite de données ou de piratage de comptes, la valeur concrète de la transformation numérique s’en trouvera inévitablement réduite.

Une hausse des cybermenaces

Photo : ST/CVN

Ces derniers temps, les risques dans le cyberespace se sont multipliés. Les appels frauduleux se faisant passer pour la police, le parquet ou des banques ; les faux liens exigeant une authentification de compte ; les escroqueries liées à l’investissement, au recrutement ou aux remboursements ; ainsi que les fuites de données personnelles ne constituent plus des phénomènes isolés.

Au cours des huit premiers mois de l’année 2025, le Vietnam a recensé plus de 1.500 affaires d’escroquerie en ligne, soit une hausse de 65% par rapport à la même période de 2024, pour des pertes estimées à plus de 1.660 milliards de dôngs.

Parallèlement, le Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies (A05) (ministère de la Police) a détecté 4.532 noms de domaine malveillants, en augmentation de près de 90%.

Faire de la cybersécurité une priorité

Photo : VNA/CVN

Chaque affaire d’escroquerie, chaque incident lié à la sécurité de l’information ne cause pas seulement des préjudices à une personne ou à une organisation ; ils érodent également, de manière directe, la confiance de la société envers l’environnement numérique.

Lorsque les citoyens ne se sentent pas en sécurité, ils limitent leur recours aux plateformes numériques ; lorsque les entreprises redoutent les risques liés aux données, elles ralentissent leurs investissements et leur transition numérique. Les conséquences ne se limitent donc pas à des cas isolés, mais se répercutent sur l’ensemble de l’écosystème, réduisant ainsi l’efficacité globale du processus de transformation numérique.

"Jamais la question de la confiance dans le cyberespace n’a été aussi urgente qu’aujourd’hui. En quelques secondes, une information erronée peut se propager à des millions de personnes. D’un simple clic, un individu peut devenir victime d’une escroquerie, subir un préjudice ou perdre son sentiment de sécurité dans l’environnement numérique qu’il fréquente quotidiennement", a souligné Nguyên Hông Quân, vice-directeur du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies (A05).

Un investissement stratégique pour l’avenir

Selon la Résolution N°57-NQ/TW, la transformation numérique ne consiste pas uniquement à développer des plateformes ou à multiplier les applications technologiques. Plus profondément, elle implique la construction d’un environnement numérique sûr et digne de confiance, permettant aux citoyens comme aux entreprises d’y participer en toute sérénité.

La cybersécurité doit ainsi devenir une exigence obligatoire tout au long du cycle de vie des systèmes numériques : de la conception et du développement jusqu’aux tests, à l’exploitation et à la supervision.

Si, auparavant, de nombreuses organisations considéraient les investissements en cybersécurité comme un simple "coût de protection", ils doivent aujourd’hui être appréhendés comme un investissement dans la survie et le développement durable des systèmes numériques.

Vân Anh/CVN