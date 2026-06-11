Le Vietnam accélère sa stratégie quantique

À l’heure où les technologies quantiques s’imposent comme un enjeu stratégique mondial, le Vietnam affirme une approche de long terme fondée sur la science fondamentale, la formation de ressources humaines de haut niveau et la structuration de groupes de recherche d’excellence.

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Photo : ICISE/CVN

À Quy Nhon, des scientifiques internationaux et responsables vietnamiens ont esquissé les bases d’un écosystème national dédié aux technologies quantiques.

Le Vietnam inscrit désormais la technologie quantique dans le cercle restreint de ses priorités scientifiques stratégiques de long terme. Cette orientation repose sur une conviction centrale : aucune souveraineté technologique durable ne peut être construite sans une base solide en recherche fondamentale.

Dans cette perspective, les autorités vietnamiennes insistent sur une approche progressive, structurée et sélective, loin de toute logique de course technologique ou d’effet de mode. L’enjeu n’est pas seulement de suivre les avancées mondiales, mais de développer des capacités scientifiques endogènes.

Photo : ICISE/CVN

C’est dans ce contexte que s’est tenue récemment à l’ICISE (International Centre for Interdisciplinary Science and Education) à Quy Nhon la conférence internationale "Progrès récents dans l'étude des électrons fortement corrélés", réunissant des experts de premier plan en physique de la matière condensée et en physique quantique.

À cette occasion, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, a rappelé la ligne directrice du pays : "Le Vietnam considère la technologie quantique comme un axe stratégique à long terme, non pas comme une mode passagère, mais comme un véritable levier de développement. Pour ce faire, il est nécessaire de s'appuyer sur une solide formation en sciences fondamentales, de former des ressources humaines compétentes, de constituer des équipes de recherche performantes, d'investir dans des infrastructures partagées et de sélectionner des applications adaptées au contexte national".

Cette approche met l’accent sur plusieurs piliers : recherche fondamentale, formation de talents, structuration d’équipes de recherche de haut niveau et développement d’infrastructures scientifiques mutualisées.

Former les talents et structurer un écosystème scientifique cohérent

Les échanges entre scientifiques vietnamiens et internationaux ont largement convergé sur un point : la question des ressources humaines constitue le cœur de toute stratégie quantique.

Photo : ICISE/CVN

Les experts recommandent de renforcer les formations spécialisées en physique quantique dès les premières étapes du parcours universitaire, notamment à travers des modules courts, des écoles d’été internationales et des cours avancés dispensés par des chercheurs étrangers.

Dans le même temps, l’internationalisation des parcours scientifiques apparaît comme une nécessité. L’envoi d’étudiants et de doctorants dans les grands centres de recherche mondiaux est considéré comme un levier essentiel pour accélérer la montée en compétence du Vietnam dans ce domaine hautement spécialisé.

Parallèlement, plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes attractifs pour accueillir des chercheurs internationaux de haut niveau. L’objectif est double : renforcer les capacités locales de recherche et structurer des équipes capables de mener des projets compétitifs à l’échelle mondiale.

Un autre axe stratégique concerne la diaspora scientifique vietnamienne, identifiée comme un acteur clé de la coopération internationale. Son implication permettrait de créer des passerelles entre les laboratoires étrangers et les institutions vietnamiennes, tout en facilitant le transfert de savoir-faire et de méthodologies avancées.

Talents & écosystème

Au-delà des ressources humaines, les scientifiques soulignent la nécessité de renforcer les infrastructures de recherche, en particulier les plateformes de calcul haute performance et les laboratoires partagés dédiés aux matériaux quantiques et à la simulation.

Ces équipements sont considérés comme indispensables pour permettre au Vietnam de participer activement aux avancées de la recherche mondiale, notamment dans des domaines tels que les matériaux quantiques, les systèmes électroniques fortement corrélés ou encore les états topologiques de la matière.

Les experts rappellent toutefois que ces investissements doivent être ciblés, progressifs et adossés à des équipes scientifiques capables de les exploiter efficacement.

La temporalité de développement est également un élément central du débat. Selon plusieurs chercheurs, la construction d’un véritable écosystème quantique national nécessite une vision à long terme de 5 à 15 ans, avant de produire des résultats scientifiques et technologiques pleinement visibles.

Recherche & ambition

Les discussions de Quy Nhon ont mis en évidence un consensus clair : le Vietnam dispose d’un avantage comparatif significatif en mathématiques et en physique théorique, des disciplines fondamentales pour les sciences quantiques modernes.

Dans ce contexte, les experts recommandent de concentrer les efforts sur la formation de groupes de recherche d’excellence capables de structurer des axes scientifiques prioritaires et de produire des résultats publiables à l’international.

Le Professeur associé Trân Tuân Anh, vice-président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a souligné l’importance stratégique de cette transformation : "Les technologies quantiques ne relèvent plus du seul domaine de recherche académique ; elles s’imposent comme des technologies stratégiques, liées à l’intelligence artificielle, à la cybersécurité, aux semi-conducteurs et à la souveraineté numérique de nombreux pays. Par conséquent, le développement de compétences locales, la collaboration avec des experts internationaux et la mise en place d’un écosystème de recherche quantique au Vietnam constituent un impératif stratégique à long terme".

Cette évolution marque un changement de paradigme : la recherche quantique n’est plus uniquement un domaine académique, mais un pilier potentiel des technologies stratégiques du XXIe siècle.

ICISE, catalyseur d’un réseau scientifique international

Dans cette dynamique, l’ICISE apparaît comme un acteur structurant. Depuis sa création, le centre s’est imposé comme une plateforme de dialogue scientifique international, accueillant des milliers de chercheurs de haut niveau, dont de nombreux lauréats du prix Nobel.

Photo : ICISE/CVN

Les échanges organisés dans le cadre de cette conférence illustrent son rôle croissant dans la construction de réseaux de coopération scientifique durables entre le Vietnam et la communauté internationale.

Au-delà de la recherche fondamentale, l’ambition est de positionner le Vietnam comme un acteur actif dans les grandes discussions mondiales sur les technologies quantiques et leurs applications futures.

En combinant investissement dans la recherche fondamentale, développement des ressources humaines et ouverture internationale, le Vietnam cherche à poser les bases d’un écosystème scientifique cohérent et compétitif dans le domaine quantique.

Cette stratégie s’inscrit dans une vision de long terme où la science devient un levier central de souveraineté technologique, de compétitivité économique et d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Câm Sa/CVN