Le Vietnam passe de la sous-traitance logicielle à la création de technologies

Le Vietnam dépasse progressivement son rôle de simple sous-traitant pour s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale des technologies, a souligné Thiêu Phuong Nam, directeur général de Qualcomm pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

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Photo : CTV/CVN

À la mi-mai, Qualcomm a inauguré son centre de recherche et développement (R&D) à Hanoï. Par rapport à l’annonce faite en 2025, ce centre élargit considérablement son champ d’activité, couvrant non seulement l’intelligence artificielle, mais aussi les semi-conducteurs, l’Internet des objets (IoT) et l’informatique en périphérie.

Le directeur général de Qualcomm pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge, Thiêu Phuong Nam, a estimé que le Vietnam n’était plus seulement un marché de consommation technologique ou une plateforme de sous-traitance logicielle, mais qu’il s’imposait progressivement comme un acteur à part entière de l’écosystème technologique mondial.

"Nous avons rapidement constaté que les opportunités de développement au Vietnam ne se limitaient pas à l’intelligence artificielle. Le pays dispose également d’un fort potentiel dans des domaines tels que les semi-conducteurs, les logiciels, les technologies de connectivité et l’ingénierie des systèmes, des secteurs de plus en plus étroitement liés à l’essor de l’IA", a-t-il souligné.

Thiêu Phuong Nam a également salué plusieurs atouts du Vietnam, notamment la qualité des ressources humaines, la croissance de l’écosystème technologique ainsi que la volonté du pays de s’impliquer davantage dans le développement des technologies de pointe.

Il a par ailleurs mis en avant la grande capacité d’adaptation des ingénieurs vietnamiens. "Dans un contexte où la technologie évolue extrêmement rapidement, la capacité à se tenir constamment à jour et à travailler de manière flexible dans plusieurs domaines est tout aussi importante que les compétences techniques de base", a estimé le dirigeant. Et de poursuivre que de nombreux ingénieurs vietnamiens s’intègrent rapidement à l’environnement R&D mondial, participant à des projets de plus en plus complexes liés à l’IA, aux logiciels, aux semi-conducteurs et à l’ingénierie des systèmes. L’un des points forts des ingénieurs vietnamiens réside dans leur solide formation en mathématiques et en ingénierie, qui leur permet de s’adapter rapidement et de maîtriser des technologies complexes.

Photo : CTV/CVN

Une influence à l’échelle mondiale

Interrogé sur les domaines technologiques dans lesquels le Vietnam pourrait exercer une influence à l’échelle mondiale, il estime que l’informatique en périphérie figure parmi les secteurs les plus prometteurs. Cette technologie permet de traiter l’intelligence artificielle directement sur les appareils et les systèmes, sans dépendre entièrement de l’informatique en nuage. Selon lui, cette évolution constitue une tendance incontournable pour les smartphones, les véhicules connectés, l’Internet industriel des objets, la robotique ainsi que les infrastructures numériques de nouvelle génération.

Les semi-conducteurs et les technologies de connectivité avancées se développent à grande vitesse. Il s’agit de technologies fondamentales pour les systèmes intelligents de nouvelle génération. À mesure que l’IA s’intègre de plus en plus profondément aux produits et aux infrastructures, la capacité à optimiser simultanément le matériel, les logiciels et la connectivité devient particulièrement cruciale. "À l’avenir, le Vietnam pourrait parfaitement devenir un maillon stratégique de l’écosystème de l’informatique intelligente, notamment dans les domaines liés à l’IA, aux semi-conducteurs et aux technologies de connectivité", a-t-il ajouté.

Photo : CTV/CVN

Il a également exprimé sa confiance dans la faisabilité pour le Vietnam de passer de la sous-traitance logicielle à la production de technologies de base. En réalité, très peu de pays sont capables de créer des technologies de base dès le départ. "Ce qui nous rend confiants quant au Vietnam, c’est la qualité de ses ressources humaines dans le domaine de l’ingénierie ainsi que la rapidité de développement de son écosystème technologique. Nous avons constaté que des ingénieurs vietnamiens participent directement à des projets de pointe dans les domaines de l’IA, des semi-conducteurs, de la conception de circuits intégrés et de l’ingénierie des systèmes", a estimé Thiêu Phuong Nam.

Par ailleurs, le Vietnam compte aujourd’hui de nombreuses entreprises technologiques disposant des moyens et de l’ambition nécessaires pour développer des technologies capables de rivaliser à l’échelle mondiale. "Notre collaboration avec Viettel, VNPT et VinFast illustre que les entreprises vietnamiennes s’impliquent de plus en plus profondément dans la chaîne de valeur technologique", s’est-il félicité.

Vân Anh/CVN