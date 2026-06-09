Changer les mentalités pour accélérer les technologies stratégiques

Le développement des " technologies stratégiques " constitue actuellement une priorité urgente, nécessitant une mobilisation résolue, depuis l’élaboration des mécanismes et des politiques jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle, afin de générer des percées productives et des résultats concrets et visibles.

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Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

La maîtrise de ces technologies permettra au Vietnam de devenir un pays dynamique, doté de capacités technologiques avancées et de produits de marque reconnus à l’international.

Des préalables essentiels

Par leur caractère disruptif et leur puissant effet d’entraînement, les technologies stratégiques ont été identifiées par l’État comme des secteurs prioritaires d’investissement. Elles contribuent à renforcer l’autonomie technologique du pays, à créer des avantages concurrentiels nationaux, à garantir la défense et la sécurité, tout en favorisant un développement socio-économique durable.

Le développement de ces technologies mobilise progressivement l’ensemble du système politique, la communauté des entreprises, les intellectuels, les scientifiques ainsi que la société civile.

Le président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, le professeur et docteur Trân Hông Thai, souligne qu’au cours des dernières années, l’Académie a coopéré efficacement avec de nombreuses organisations nationales et internationales afin de mener des recherches, développer des technologies et promouvoir l’innovation en réponse aux besoins concrets des secteurs économiques et des collectivités locales.

Récemment, l’Académie a passé en revue, filtré et sélectionné une liste de 112 technologies prêtes à être transférées et appliquées en exploitation, en adéquation avec les besoins sectoriels.

Parmi elles figurent des solutions intégrant l’intelligence artificielle (IA), l’internet des objets, l’informatique dématérialisée/edge computing, l’automatisation et la robotique pour renforcer la surveillance et l’exploitation des systèmes industriels et énergétiques ; la plateforme technologique Digital Core Platform (low code) ; des variétés de riz génétiquement modifiées à forte teneur en gamma oryzanol, etc.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le directeur de l’Université nationale de Hanoï, le professeur, docteur Bùi Thê Duy, précise que l’université a créé des instituts de recherche dédiés aux technologies industrielles stratégiques (circuits intégrés, technologies quantiques, AI4SD) et des centres d’excellence bénéficiant d’investissements importants, et qu’elle a lancé 16 programmes de recherche prioritaires portant sur des domaines stratégiques tels que : les puces semiconductrices, l’IA, la robotique automatisation, les drones (UAV), la cybersécurité, les technologies biomédicales avancées, les nouveaux matériaux et les nouvelles sources d’énergie, les technologies quantiques et le développement durable.

Du côté des entreprises, Trân Manh Bao, président du groupe ThaiBinh Seed, rappelle que son groupe suit depuis longtemps une stratégie fondée sur la science et la technologie. Il y a vingt-cinq ans déjà, l’entreprise investissait dans un institut de recherche agronomique doté d’équipes spécialisées et développait des coopérations étroites avec des instituts et universités vietnamiens et étrangers.

À ce jour, le groupe a développé et fait reconnaître plus de 40 variétés végétales de haute qualité, couvrant environ 20% de la superficie rizicole nationale, contribuant ainsi à améliorer les rendements, la qualité des produits et les revenus des agriculteurs.

Mobiliser davantage de ressources

Les résultats obtenus par les instituts de recherche, les universités et les entreprises contribuent à poser les bases d’une avancée majeure dans les domaines scientifiques et technologiques, notamment celui des technologies stratégiques.

Toutefois, face aux exigences actuelles, leur développement doit désormais entrer dans une phase de mobilisation accrue des ressources, à une échelle plus vaste, plus moderne et davantage stratégique.

La conclusion du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors d’une réunion thématique du Bureau permanent du Comité central chargé du développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, souligne l’urgence d’un profond changement de mentalité et de méthode.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le Premier ministre a signé la décision 21/2026/QĐ TTg qui définit une liste de dix technologies stratégiques et trente produits technologiques stratégiques répartis en deux groupes, et qui attribue des missions concrètes de développement aux ministères, organismes et autorités locales.

Les acquis en matière de recherche et d’innovation des instituts, universités et entreprises jettent une base essentielle pour favoriser des percées en science et technologie et pour développer les technologies stratégiques.

Selon les experts, les orientations et politiques du Parti et de l’État, associées à la direction déterminée des autorités à tous les niveaux, visent à faire émerger des produits concrets à forte valeur ajoutée, dotés d’une réelle applicabilité, d’un fort potentiel commercial et d’un taux élevé de localisation. L’objectif est de contribuer efficacement à l’amélioration de la productivité du travail et à la compétitivité de l’économie nationale.

Parallèlement, les ministères, organismes et unités concernés doivent renforcer la coopération internationale et mettre en place des mécanismes incitant les entreprises étrangères implantées au Vietnam à transférer leurs technologies. Ils sont également appelés à mieux valoriser le réseau des intellectuels et experts vietnamiens résidant à l’étranger, tout en abandonnant les approches purement formelles au profit d’une logique orientée vers des produits concrets, utiles et efficaces.

Les programmes et projets scientifiques, technologiques et innovants doivent désormais répondre aux grands enjeux nationaux, avec des critères d’évaluation fondés sur les résultats livrables, l’impact réel et le niveau de commercialisation.

Photo : Quôc Dung/VNA/CVN

Aujourd’hui, instituts, universités et entreprises se transforment et proposent des solutions et des objectifs concrets pour concrétiser ces orientations. L’Académie des sciences et technologies prépare un plan visant à renforcer ses capacités au niveau des pays avancés de la région et du monde, avec des investissements prévus pour développer des axes et des centres de recherche sur les technologies stratégiques.

L'Université nationale de Hanoï mène des projets tels que la conception d’un cœur de processeur IP open source RISC V basse consommation pour dispositifs IoT ; la fabrication d’un système Lab on a chip pour la détection précoce des cellules du cancer du poumon ; le déploiement d’un système de contrôle intelligent coordonnant plusieurs UAV pour la recherche secours et la surveillance étendue.

Le groupe ThaiBinh Seed prévoit, pour sa part, d’investir près de 500 milliards de dôngs sur la période 2026-2030 dans des infrastructures de recherche, des laboratoires de biotechnologie, un centre de données et des réseaux d’essais intelligents.

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, le Vietnam dispose aujourd’hui d’une opportunité majeure pour réaliser une percée dans cette nouvelle phase de développement. Le pays doit ainsi débloquer et mobiliser massivement toutes les ressources destinées à la science, à la technologie et à l’innovation.

La communauté scientifique, les entreprises, les universités, les instituts de recherche, les ministères, les collectivités locales et l’ensemble de la société sont appelés à contribuer à la construction d’un écosystème d’innovation dynamique, ouvert et efficace, afin que la science, la technologie et l’innovation deviennent véritablement les principaux moteurs d’une croissance rapide et durable du Vietnam.

VNA/CVN