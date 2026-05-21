Industrie numérique : cap sur 2030

Le Vietnam veut accélérer le développement de son industrie numérique. Le programme gouvernemental pour 2026-2030 vise un chiffre d’affaires d’au moins 300 milliards de dollars et une croissance annuelle moyenne supérieure à 12%.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a signé le 13 mai la décision approuvant le Programme de développement de l’industrie des technologies numériques pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Esprit vietnamien

Le texte affirme une orientation fondée sur l’esprit "Make in Vietnam" : concevoir au Vietnam, produire au Vietnam et développer des technologies capables de jouer un rôle moteur. Les entreprises vietnamiennes sont appelées à maîtriser les technologies, à renforcer leurs capacités de recherche, de conception, de production et de fourniture de produits et services numériques, tout en consolidant leur présence sur le marché intérieur et leur compétitivité à l’international.

Le programme prévoit également une articulation entre autonomie technologique et coopération internationale approfondie. Le Vietnam souhaite participer plus activement aux chaînes d’approvisionnement mondiales et, à terme, occuper des segments à forte valeur ajoutée. Le développement de ressources humaines qualifiées ainsi que l’attraction des talents figurent parmi les priorités centrales.

L’objectif général est de faire de l’industrie numérique vietnamienne un secteur économique et technologique moderne, doté d’entreprises stratégiques capables de maîtriser des technologies clés et de répondre aux grands besoins nationaux en matière de sciences, d’innovation et de transformation numérique.

Le programme ambitionne aussi de développer un écosystème d’entreprises numériques intégré aux chaînes de valeur mondiales afin de faire du Vietnam l’un des centres régionaux de l’industrie numérique, tout en renforçant la visibilité de la marque ''Make in Vietnam''.

Objectifs ambitieux

Photo : VNA/CVN

À l’horizon 2030, le gouvernement vise un chiffre d’affaires minimal de 300 milliards de dollars pour l’industrie numérique. La croissance moyenne du secteur sur la période 2026-2030 devrait dépasser 12% par an.

Les exportations de produits et services numériques des entreprises vietnamiennes devraient atteindre au moins 55 milliards de dollars par an, avec une progression annuelle moyenne de 30%.

Le pays prévoit également de disposer de 100.000 entreprises technologiques numériques et de former plus de trois millions de travailleurs spécialisés dans ce domaine.

Le programme fixe aussi comme objectif la capacité des entreprises vietnamiennes à maîtriser les technologies nécessaires à la production et à la fourniture de produits et services numériques considérés comme stratégiques.

D’ici 2030, entre 16 et 20 zones technologiques numériques concentrées devraient être créées. Au moins une d’entre elles sera de grande dimension et adaptée aux orientations de développement des régions économiques clés. Le programme prévoit également la création d’au moins un centre partagé de calcul haute performance destiné à soutenir les grands projets nationaux et le développement de produits et services numériques prioritaires.

À plus long terme, le Vietnam souhaite devenir d’ici 2045 un pays doté d’une industrie numérique développée, figurant parmi les principaux pôles régionaux et rejoignant progressivement le groupe des leaders mondiaux. L’industrie numérique est appelée à devenir l’un des piliers majeurs de l’économie nationale.

Le programme détaille aussi plusieurs axes d’action prioritaires : amélioration du cadre réglementaire, soutien à la recherche et au développement, modernisation des infrastructures numériques, développement du marché et des chaînes d’approvisionnement, ainsi que formation des ressources humaines.

Une attention particulière est accordée au secteur des semi-conducteurs. Le gouvernement prévoit notamment des soutiens financiers pour les activités de conception de puces, le développement des chaînes d’approvisionnement électroniques et la mise en place d’un centre national destiné à accompagner les phases de production expérimentale et de test des semi-conducteurs.

Le programme prévoit enfin des mesures d’accompagnement pour les entreprises numériques vietnamiennes : amélioration des capacités de production, application de standards internationaux de gestion de la qualité et promotion des produits "Make in Vietnam" sur les marchés internationaux.

Afin de renforcer le marché intérieur, les autorités encourageront l’utilisation des produits et services numériques vietnamiens. Un Forum national sur le développement des entreprises numériques et un Prix ''Produits et services numériques Make in Vietnam'' seront organisés chaque année afin de promouvoir les initiatives les plus remarquables et de renforcer la confiance des consommateurs.

Minh Quân/CVN