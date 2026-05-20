Hô Chi Minh-Ville

Objectif : au moins cinq centres de recherche d’excellence de niveau international

Le 18 mai, l’Union des associations scientifiques et techniques de Hô Chi Minh-Ville a organisé un colloque consacré au renforcement du potentiel scientifique et technologique de la ville pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2050. Parmi les objectifs majeurs présentés figure la création d’au moins cinq centres de recherche d’excellence répondant progressivement aux standards internationaux.

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Lors du colloque, Lê Thanh Minh, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué qu’au cours de la période 2021-2025, la ville avait mis en œuvre six programmes prioritaires en matière de science, de technologie et d’innovation. Ces programmes portent notamment sur la ville intelligente et la transformation numérique, les technologies industrielles, les technologies au service des soins de santé ainsi que l’agriculture de haute technologie.

Selon M. Minh, la ville a enregistré durant cette période plus de 1.000 publications scientifiques, dont environ 40% ont été publiées à l’international. La ville a également formé près de 3.800 jeunes ressources humaines scientifiques et technologiques et recensé plus de 600 actifs de propriété intellectuelle, ainsi que 200 brevets et solutions utiles.

Le taux des missions scientifiques et technologiques ayant débouché sur des applications concrètes a dépassé 50%, contre 40% pour la période 2016-2020. La contribution de la productivité totale des facteurs (TFP) à la croissance du PIBR de la ville a également dépassé 50%.

Malgré ces résultats, Lê Thanh Minh a souligné plusieurs limites, notamment la faiblesse des investissements hors budget public et le faible taux de commercialisation des résultats de recherche. À l’heure actuelle, le taux de capitaux de contrepartie hors budget ainsi que le taux de commercialisation des résultats scientifiques ne représentent qu’environ 5%, tandis que les mécanismes d’incitation à la participation des entreprises demeurent insuffisamment efficaces.

Face à cette situation, Hô Chi Minh-Ville a élaboré un programme de renforcement du potentiel scientifique et technologique pour la période 2026-2030, reposant sur quatre piliers : la recherche scientifique ; le développement technologique et l’innovation ; les institutions, mécanismes et politiques publiques ; ainsi que les ressources humaines de haute qualité, les experts spécialisés et les infrastructures scientifiques, technologiques et de données.

Pour la période à venir, la ville ambitionne de porter les dépenses sociales consacrées à la recherche et au développement (R&D) à environ 2 à 3% du PIBR. Chaque année, au moins 50 missions scientifiques et technologiques seront déployées, dont un minimum de 40 feront l’objet d’une évaluation finale ou d’une réception officielle. Le taux d’application concrète des résultats de recherche dans les douze mois devra atteindre au moins 60%.

Une mégapole scientifique, technologique et innovante

Hô Chi Minh-Ville vise également à ce que plus de 25% des entreprises appliquent dans leurs activités de production et de commerce les résultats de recherche issus des instituts et universités. La ville prévoit par ailleurs le dépôt annuel d’au moins 500 demandes d’enregistrement et d’un minimum de 300 brevets et solutions utiles.

Parmi les objectifs prioritaires figure la création d’au moins cinq centres de recherche d’excellence de niveau international ainsi que la formation d’au moins 5 000 jeunes talents scientifiques et technologiques au cours de la période 2026-2030.

Les programmes scientifiques et technologiques prioritaires de la ville se concentreront sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment la transformation numérique et la ville intelligente, les technologies industrielles et la production intelligente, la santé et les soins médicaux, ainsi que l’agriculture urbaine et l’agriculture de haute technologie.

S’exprimant lors du colloque, le Professeur Nguyên Van Phuoc, président de l’Union des associations scientifiques et techniques de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé qu’à l’horizon 2050, la métropole devait devenir une mégapole scientifique, technologique et innovante disposant d’une compétitivité internationale, selon un modèle de développement «intelligent - vert - circulaire - à faibles émissions - résilient face au changement climatique».

Selon lui, la priorité consiste à construire un Centre régional de pilotage numérique capable d’intégrer l’ensemble des données relatives à la population, au foncier, aux transports, à la logistique, à l’approvisionnement en eau, à l’environnement, à l’énergie, aux entreprises et aux investissements.

Il a également insisté sur la nécessité de développer des pôles d’innovation spécialisés selon les fonctions régionales. Le centre de Hô Chi Minh-Ville devra se concentrer sur l’intelligence artificielle, les mégadonnées, la finance numérique, les biotechnologies médicales et les technologies urbaines. La province de Bình Dương devra développer la robotique, l’automatisation, l’IoT industriel, les nouveaux matériaux et l’environnement industriel. Quant à la province de Bà Rịa-Vũng Tàu, elle devra privilégier la logistique numérique, les ports intelligents, les technologies marines, les énergies renouvelables et la surveillance environnementale maritime.

Le Professeur Nguyên Van Phuoc a également souligné l’importance du renforcement des capacités endogènes de recherche et développement à travers des mécanismes de commande publique pour résoudre les grands défis régionaux tels que la lutte contre les inondations, la sécurité des ressources en eau ou encore la logistique intelligente. Il a aussi appelé à accélérer la commercialisation des résultats de recherche et le développement de produits technologiques «Make in Vietnam».

Enfin, il a estimé que Hô Chi Minh-Ville devait développer des ressources humaines scientifiques et technologiques de haute qualité grâce à une coopération étroite avec les universités, en mettant l’accent sur des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les données, les semi-conducteurs, l’automatisation et les technologies environnementales.

Selon lui, l’amélioration des mécanismes et politiques publiques, notamment l’expérimentation de nouvelles technologies, l’achat public fondé sur les résultats, l’encouragement des investissements privés dans la R&D et le soutien aux start-up technologiques, constituera un levier essentiel pour renforcer l’écosystème d’innovation de la mégapole du Sud dans les années à venir.

Texte et photos : Quang Châu/CVN