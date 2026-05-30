Amazon envisage de lancer l’Internet satellitaire au Vietnam

Amazon étudie la possibilité de déployer un service d’Internet par satellite en orbite basse au Vietnam, tout en envisageant d’y développer une base de production d’équipements technologiques destinés à l’exportation. Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’expansion du groupe américain dans le domaine des infrastructures numériques et des technologies satellitaires en Asie du Sud-Est.

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Photo : Doan Manh/CVN

Cette information a été rendue publique lors d’une séance de travail tenue récemment entre le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, et David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon.

Cette initiative s’inscrit dans l’intérêt croissant manifesté par Amazon pour le marché vietnamien de l’Internet satellitaire. Lors d’une rencontre avec les autorités du ministère des Sciences et des Technologies en 2025, le groupe avait déjà évoqué la possibilité de fournir ce type de service au Vietnam dans le cadre d’une licence expérimentale.

Le projet d’Internet satellitaire d’Amazon, initialement baptisé Kuiper puis rebaptisé Amazon Leo à la fin de 2025, repose sur une constellation de satellites en orbite basse. Le groupe prévoit de déployer plus de 3.200 satellites afin d’assurer une connexion Internet à haut débit dans les régions reculées, montagneuses et insulaires.

Selon Amazon, le service pourrait offrir des débits atteignant 400 Mbps pour les particuliers et jusqu’à 1 Gbps pour les entreprises, avec une faible latence. En avril dernier, Amazon Leo avait déjà placé plus de 300 satellites en orbite grâce à 11 lancements, même si le service n’a pas encore été commercialisé à grande échelle.

Le système constitue actuellement le troisième plus important réseau mondial d’Internet satellitaire, derrière Starlink et OneWeb. Au Vietnam, Amazon a par ailleurs créé une société baptisée Amazon Kuiper à Hô Chi Minh-Ville.

Lors de cette rencontre, le ministre Vũ Hải Quân a salué les contributions d’Amazon au développement des exportations via le commerce électronique, le cloud computing, le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à la promotion de l’innovation et de la transformation numérique au Vietnam.

Le ministre a également invité Amazon à accroître ses investissements dans les infrastructures numériques, les données et les hautes technologies au Vietnam, tout en renforçant la coopération avec les entreprises technologiques vietnamiennes. Il a en outre encouragé le groupe à favoriser le transfert de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi qu’à accompagner le Vietnam dans le développement d’un écosystème technologique vert et durable.

Vu Hai Quân a enfin affirmé que le ministère des Sciences et des Technologies était disposé à coopérer avec les organismes concernés afin d’accompagner et de faciliter les activités de recherche, d’investissement, de production, de commercialisation ainsi que les essais d’équipements d’Amazon, conformément à la législation en vigueur.

Thu Huong/CVN