Préserver la faune sauvage pour créer des moyens de subsistance verts au parc national de Bên En

Le Comité de gestion du parc national de Bên En, dans la province de Thanh Hoa, a mis en œuvre de nombreux projets et études visant à préserver la biodiversité des espèces animales sauvages rares et menacées.

À ce jour, plusieurs projets ont permis d’identifier les effectifs, la composition des espèces, leur répartition ainsi que les menaces pesant sur leur déclin, servant ainsi de base à l’élaboration de solutions de conservation, en particulier pour les espèces endémiques rares inscrites dans le Livre rouge du Vietnam.

Photo: VNA/CVN

De nombreux projets ont déjà produit des effets concrets, contribuant à la protection des espèces animales menacées d’extinction, tout en attirant des visiteurs pour le développement de l’écotourisme, créant ainsi des emplois supplémentaires pour les populations locales et participant à la préservation de la biodiversité du parc national de Ben En.

À titre d’exemple, dans le cadre du projet d’enquête, d’évaluation et de conservation des espèces de macaques (Macaca) au parc national de Ben En, le Comité de gestion a organisé des formations de renforcement des capacités à l’intention de 54 cadres issus de 10 communes et de 34 villages des zones centrales et périphériques. Parallèlement, 34 conférences de sensibilisation ont été organisées pour 1.700 habitants, accompagnées de la signature d’engagements en faveur de la protection des forêts et des macaques, ainsi que de la distribution de 1.000 affiches de présentation des espèces à la population des zones tampons et aux visiteurs du parc.

À l’issue du projet, trois espèces de macaques du genre Macaca ont été recensées à l’état sauvage : le Macaque rhésus, avec six groupes totalisant 180 individus ; le Macaque à face rouge (Macaca arctoides), avec trois groupes de 54 individus ; et le Macaque d'Assam, avec deux groupes de 45 individus.

Grâce à la mise en œuvre du projet, la prise de conscience des populations des zones tampons s’est nettement améliorée, celles-ci remettant volontairement des macaques et d’autres animaux sauvages aux équipes de sauvetage et de soins, contribuant ainsi à la conservation des espèces rares.

Outre les projets d’enquête et de conservation, au Centre de conservation et de développement de la biodiversité et des services environnementaux forestiers, relevant du parc national de Ben En, les gardes forestiers assurent actuellement l’élevage et le sauvetage de 15 espèces animales sauvages, dont plusieurs espèces rares telles que le Macaque à face rouge, le paon et la Cuora mouhotii ou Tortue-boîte à trois carènes.

Après les soins nécessaires, les animaux sont relâchés dans les forêts naturelles, tandis que certaines espèces font l’objet de programmes d’élevage reproductif, contribuant à la fois à la conservation. Plusieurs modèles de moyens de subsistance pour les populations locales sont également développés.

Selon Nguyên Dinh Hiêu, vice-directeur du Comité de gestion du parc national de Ben En, l’unité a réussi à préserver de nombreuses espèces animales rares, tout en mettant en place plusieurs modèles économiques innovants, permettant de créer des emplois et d’augmenter les revenus des habitants.

Le parc national de Ben En poursuivra la mise en œuvre de projets scientifiques et technologiques afin de protéger et de développer les espèces animales rares, tout en renforçant la sensibilisation des communautés des zones tampons à la valeur de la biodiversité naturelle.

S’étendant sur plus de 14.000 ha, le parc national de Ben En abrite 1.417 espèces de plantes supérieures et 1.536 espèces animales, dont de nombreuses espèces rares inscrites dans le Livre rouge du Vietnam et sur la liste de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

VNA/CVN