Aquarelles émotionnelles de Nguyên Hông Quân

Du 26 octobre au 1 er novembre, le musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville a accueilli la 6 e exposition personnelle du peintre Nguyên Hông Quân, fils du regretté musicien Phan Nhân et de l'artiste méritoire Phi Diêu.

Intitulée "Tâm tình miền sông nước" (Confidences de la région des rivières), l'exposition a présenté 160 peintures créées par Hông Quân depuis 2019. C'est le lancement le plus riche en œuvres d'un artiste passionné par l'aquarelle.

En tant qu'enfant de la région fluviale du Sud, la plupart de ses œuvres sont associées à la campagne fluviale avec des images de bateaux, de quais et de paysages de campagne tranquille, et d’une vie paisible.

La proximité et la délicatesse du contenu de l'œuvre permettent aux spectateurs de ressentir chaque lieu exploré par l'auteur, tout en révélant fidèlement les détails qu'il souhaite préserver dans l'histoire.

D’abord formé à la peinture à l'huile, le destin a ensuite fait de l'aquarelle la marque principale de sa vie créative et il a fait ses propres pas dans l'expression de cette matière pour laisser sa marque.

À travers de nombreux hauts et bas dans sa carrière artistique, il est désormais affirmé et reconnu dans le domaine de l'aquarelle par ses œuvres et ses expositions depuis 2019.

Texte et photos : Minh Thu/CVN