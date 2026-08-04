Le ministère de la Santé propose des amendements pour accroître le don d’organes

Le ministère de la Santé a proposé de nombreux amendements au projet de loi sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et de parties du corps humains et sur le don de cadavres, dans le but de supprimer les obstacles juridiques et d’accroître l’offre d’organes donnés.

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Selon les experts, la loi sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et de parties du corps humains et sur le don de cadavres a joué un rôle crucial dans l’établissement du cadre juridique de ces activités au cours des deux dernières décennies.

Photo : VNA/CVN

Cependant, selon les experts, la loi doit désormais être modifiée pour répondre aux besoins pratiques.

Les statistiques du ministère de la Santé ont montré une augmentation significative des dons d’organes provenant de donneurs en état de mort cérébrale depuis 2024. Le nombre de ces cas est passé de 42 à l’échelle nationale en 2024 à 66 en 2025. Au cours des huit premiers mois de 2026, 46 cas de dons d’organes provenant de donneurs en état de mort cérébrale ont été enregistrés dans tout le pays.

"Toutefois, l’offre actuelle d’organes reste insuffisante pour répondre aux besoins réels des nombreux patients en attente de greffe", a déclaré le Dr Nguyên Hoàng Phuc, directeur adjoint du Centre national de coordination pour la transplantation d’organes humains.

Dans le projet de loi sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et de parties du corps humains et sur le don de cadavres (modifié), le ministère de la Santé a proposé huit nouvelles mesures visant à accroître l’offre d’organes et à établir un cadre juridique plus efficace.

Parmi ces propositions, celle du ministère visant à élargir la tranche d’âge des donneurs d’organes, en autorisant notamment les personnes de moins de 18 ans à donner des tissus et des organes après un décès cérébral, a retenu l’attention du public.

"La loi actuelle limite l’inscription au registre des donneurs d’organes aux personnes âgées de 18 ans ou plus et possédant la pleine capacité juridique. Cela empêche le prélèvement d’organes sur des enfants en état de mort cérébrale", a indiqué le Dr Nguyên Hoàng Phuc.

Le projet de loi amendée propose d’autoriser le prélèvement de tissus et d’organes sur des donneurs de moins de 18 ans, à condition que la personne ait exprimé ce souhait avant son décès et que sa famille y consente. Cette mesure contribue à répondre à la forte demande actuelle de greffes d’organes chez les enfants.

"Ce règlement vise à respecter le droit du donneur à l’autodétermination et à éviter de faire pression sur la famille si le défunt n’avait pas exprimé une telle intention", a-t-il expliqué.

"Autoriser les enfants de moins de 18 ans à donner leurs organes, à condition qu’ils aient exprimé ce souhait avant leur décès, contribue non seulement à sauver la vie d’autres patients pédiatriques, mais est également perçu, d’un point de vue sociétal, comme leur permettant d’accomplir un dernier acte noble, faisant ainsi perdurer une partie de leur vie."

Une autre proposition du projet de loi vise à relever à 25 ans l’âge minimum requis pour les donneurs vivants non apparentés. Cette mesure a pour objectif de garantir que les donneurs soient physiquement matures, mènent une vie stable et possèdent la capacité de délibérer avec soin, évitant ainsi les décisions impulsives.

"La justification du relèvement de l’âge limite à 25 ans est d’endiguer le trafic illicite d’organes qui a déjà eu lieu. À 25 ans, les donneurs sont considérés comme matures, bénéficiant d’une situation professionnelle et familiale stable, et sont mieux à même de faire des choix réfléchis, évitant les décisions impulsives dues à un manque de discernement ou à des difficultés financières", a indiqué le Dr Nguyên Hoàng Phuc.

Selon le directeur adjoint, les réglementations vietnamiennes et internationales n’encouragent pas le don d’organes de personnes vivantes, privilégiant plutôt le prélèvement d’organes provenant de donneurs en état de mort cérébrale.

Dans le cas d’un don d’organes entre membres d’une même famille (parents, frères et sœurs, enfants, etc.), l’âge minimum requis reste de 15 ans.

Le projet de loi inclut également les personnes en arrêt circulatoire (arrêt cardiaque), en plus de celles déclarées en état de mort cérébrale, parmi les donneurs potentiels d’organes et de tissus. Cette modification augmentera considérablement le nombre d’organes disponibles, à l’instar d’un modèle qui a fait ses preuves en Espagne.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Une autre mesure consiste à mettre en place un mécanisme financier durable dans lequel le budget de l’État et l’assurance maladie prennent en charge les coûts liés à la communication, au soutien psychologique, à la réanimation, au diagnostic de mort cérébrale et au transport des tissus et organes. Ce mécanisme allège le fardeau financier des hôpitaux impliqués dans les dons et les transplantations.

Afin d’accroître le nombre de dons d’organes, le projet de loi prévoit d’accorder des avantages prioritaires aux familles des donneurs. Par exemple, les héritiers au premier degré d’un donneur en état de mort cérébrale bénéficieraient d’une inscription prioritaire sur la liste nationale d’attente de transplantation s’ils souffraient eux-mêmes d’insuffisance organique.

Selon les statistiques du Centre national de coordination des transplantations d’organes humains, après près de 40 ans de développement du secteur de la transplantation d’organes, le Vietnam n’a enregistré qu’environ 308 cas de dons d’organes provenant de donneurs en état de mort cérébrale.

Par ailleurs, environ 50.000 patients à travers le pays sont actuellement en attente d’une greffe d’organe, dont près de 40.000 sous hémodialyse. À l’heure actuelle, environ 70% des organes proviennent de donneurs vivants, tandis que seulement 30% proviennent de donneurs en état de mort cérébrale.

VNA/CVN