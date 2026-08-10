Hô Chi Minh-Ville passe à la vitesse supérieure pour achever 255 km de métro d'ici à 2030

Récemment, Trân Luu Quang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et président du Comité de pilotage pour le développement du réseau ferroviaire urbain, a présidé la troisième réunion de cette instance.

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Lors de la troisième réunion du omité de pilotage pour le développement du réseau ferroviaire urbain à Hô Chi Minh-Ville, Trân Quang Lâm, directeur du Service municipal de la construction, a présenté un rapport sur l'état d'avancement des projets ferroviaires ainsi que sur les principales missions à mener au cours des prochaines années.

À ce jour, la ville a lancé les travaux ou organisé la cérémonie de pose de la première pierre de trois des six projets prioritaires prévus pour la période 2026 -2030.

Photo : Net/CVN

Parmi eux figure la ligne ferroviaire Bên Thành - Cân Gio, dont la cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de l'investisseur, Vinspeed High-Speed Railway Investment and Development JSC. L'entreprise poursuit actuellement les procédures administratives nécessaires en vue d'une mise en service en 2028.

Parallèlement, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a demandé aux services compétents d'accélérer les opérations d'indemnisation, d'accompagnement des personnes concernées, de relogement et de libération des emprises foncières afin de permettre un démarrage rapide des travaux. La remise des terrains est prévue entre septembre et novembre 2026.

La ville a également lancé les travaux de la ligne de métro n°2 Bên Thành - Tham Luong, dont la mise en service est prévue en 2030.

Les travaux de la section Bên Thành - Thu Thiêm de cette même ligne ont également débuté. Son entrée en exploitation est elle aussi programmée pour 2030, afin d'assurer une exploitation coordonnée avec le tronçon Bên Thành - Tham Luong.

Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville accélère la préparation des investissements de plusieurs autres projets, notamment la ligne ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành, la nouvelle ligne de métro reliant Hô Chi Minh-Ville, Bình Duong et Suôi Tiên, ainsi que la première phase de la ligne de métro n°6 reliant l'aéroport international de Tân Son Nhât à Phu Huu.

Au total 255 km de métro d'ici à 2030

Pour la période 2026-2030, la municipalité a retenu huit lignes de métro prioritaires, représentant 255 km, dont l'achèvement est prévu d'ici à 2030 conformément aux objectifs fixés par la Résolution n°09-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de Hô Chi Minh-Ville dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

D'ici à 2035, la ville prévoit également d'achever sept lignes ou tronçons supplémentaires : la ligne n°4 (Dông Thành - Hiêp Phuoc), la ligne n°3 (Tao Dàn - An Ha), la ligne n°5 (Da Phuoc - Long Truong), la deuxième phase de la ligne n°6 (Boulevard périphérique intérieur), la ligne n°7 (Tân Kiên - Vinhomes Grand Park), le prolongement de la ligne n°1 (Bên Thành - An Ha) ainsi que la ligne ferroviaire Vung Tàu - Bà Ria - Phu My.

En parallèle, plusieurs lignes du réseau ferroviaire national traversent Hô Chi Minh-Ville, notamment Bau Bang - Cai Mep et An Binh - Sài Gòn (Hoa Hung). La municipalité propose que leur réalisation lui soit directement confiée.

Au terme de l'ajustement de la planification, le réseau ferroviaire de Hô Chi Minh-Ville comprendra d'ici à 2030, huit lignes de métro totalisant 255 km ; d'ici à 2035, sept lignes ou tronçons supplémentaires représentant 277 km ; d'ici à 2035, 171 km de lignes ferroviaires nationales.

Le TOD, moteur du développement urbain

Dans ses conclusions, Trân Luu Quang a demandé que le schéma directeur de Hô Chi Minh-Ville soit finalisé en 2026 afin de servir de base à la planification détaillée, à la préparation des investissements et au déploiement du réseau de métro.

Il a insisté sur la nécessité d'assurer une parfaite cohérence entre le plan directeur de la ville et celui du réseau ferroviaire urbain. Dès la phase de planification, les organismes concernés devront réaliser des études complètes, rigoureuses, scientifiquement fondées et porteuses d'une vision de long terme.

Le responsable a également souligné que le développement du métro devait être étroitement associé au modèle TOD (Transit-Oriented Development). Chaque nouvelle ligne devra ainsi s'accompagner du développement de projets urbains autour des stations et le long des corridors desservis, afin de favoriser un aménagement durable centré sur les transports publics.

Concernant le financement, outre les ressources du budget central et du budget municipal, Hô Chi Minh-Ville entend mobiliser des capitaux via le futur Centre financier international, tout en valorisant efficacement ses réserves foncières afin de dégager de nouvelles ressources d'investissement et de développer des espaces urbains modernes et intégrés.

Vers une industrie ferroviaire vietnamienne

En matière de normes techniques, Trân Luu Quang a demandé aux autorités compétentes de poursuivre leurs travaux afin d'adopter un référentiel technologique harmonisé pour l'ensemble des projets de métro.

Ces normes devront être conformes aux standards internationaux tout en garantissant la transparence et l'équité, sans favoriser un investisseur, un fournisseur de technologies ou un pays en particulier.

Enfin, il a rappelé que le futur réseau devra assurer une parfaite interopérabilité, faciliter l'exploitation, la maintenance et la formation des ressources humaines. L'objectif est d'accroître progressivement le taux de localisation industrielle, de maîtriser les technologies ferroviaires urbaines et de contribuer au développement de l'industrie ferroviaire vietnamienne.

Minh Thu/CVN