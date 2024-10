Ouverture de la 8e session de la XVe Assemblée nationale

>> La 8e session de la 15e Assemblée nationale débutera le 21 octobre

Photo : VNA/CVN

La 8e session de la XVe Assemblée nationale se déroule en deux périodes : la première du 21 octobre au 13 novembre et la deuxième, du 20 novembre au 30 novembre. Lors de cette session, l'Assemblée nationale consacrera la majeure partie de son temps à l'élaboration des lois, à la supervision suprême, à l'examen et à la prise de décisions sur les questions socio-économiques et d'autres questions importantes.

L'Assemblée nationale examinera et adoptera 15 lois, trois résolutions juridiques et examinera et commentera 13 projets de loi.

L'Assemblée nationale évaluera les résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique (y compris un rapport sur les dégâts, les impacts du typhon Yagi et les solutions pour surmonter ses conséquences), examinera et décidera le Plan de développement socio-économique, les prévisions budgétaires de l'État, le plan d'allocation budgétaire centrale pour 2025... Elle examinera les rapports sur le travail judiciaire, la lutte contre la corruption, la criminalité et les violations de la loi ; les résultats du suivi de la résolution des pétitions des électeurs, de la réception des citoyens, du traitement des plaintes et des dénonciations des citoyens...

L'Assemblée nationale examinera et décidera de créer Huê en tant que ville du ressort central ; l’option d'investissement pour le Programme national cible sur le développement culturel pour la période 2025-2035 ; mènera des séances de questions au gouvernement.

En particulier, l'Assemblée nationale examinera et décidera de l’option d'investissement du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord - Sud ; de l'ajustement de la Planification nationale de l’utilisation foncière pour la période 2021 - 2030, avec une vision jusqu'en 2050...

VNA/CVN