Promotion d'officiers supérieurs de la police et de l'armée

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale et président du Conseil national de défense et de sécurité, a remis les décisions de promotion aux officiers supérieurs de la police et de l'armée; lors d'une cérémonie tenue le 20 octobre à Hanoï.

>> Le 75e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam célébré dans plusieurs pays

>> Le ministre de la Police reçoit une délégation américaine

>> Le Comité central du Parti pour la Police convoque une conférence de mi-année

Photo : VNA/CVN

Selon ces décisions, le ministre de la Police Luong Tam Quang et le vice-ministre de la Défense, Nguyên Tân Cuong, ont été promus du grade de général de corps d’armée à celui de général. Le chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, le général de division Nguyên Doan Anh, a été promu au grade de général de corps d’armée.

Tô Lâm a félicité les trois officiers promus, soulignant que cela montre la profonde confiance et l'attention du Parti, de l'État et du peuple envers les forces militaires. C'est aussi une reconnaissance pour les contributions importantes des officiers à la cause de l’édification et du développement de l'armée et de la sécurité publique ainsi qu'à la cause de l’édification et de la défense nationales.

Il a déclaré que la consolidation de la défense nationale, le maintien de la sécurité nationale, la stabilité politique, l'ordre et la sécurité sociale étaient des tâches importantes et régulières du Parti, de l'État, de tout le système politique et du peuple, dont l'Armée populaire et la Police populaire sont comme noyau.

Il a demandé aux officiers nouvellement promus de maintenir la glorieuse tradition de l'héroïque de l'Armée populaire et de la Police populaire, de maintenir l'éthique révolutionnaire, d'être absolument fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple, de servir de tout cœur la Patrie et le peuple et de bien mettre en œuvre les enseignements du Président Hô Chi Minh.

Le général Luong Tam Quang, au nom des trois officiers promus, a exprimé sa gratitude pour l'attention particulière du Parti, de l'État, du peuple, des ministères, des organismes, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations, des localités et des générations d'officiers et de soldats de la police et de l’armée pour les avoir soutenus dans l'accomplissement des tâches qui leur ont été assignées.

Il s'est engagé à être absolument fidèles à la Patrie, au peuple, au Parti et à l'État, à servir de tout cœur la nation et le peuple, à toujours placer les intérêts de la nation et du peuple au-dessus de tout ; mettre en œuvre la pensée du Président Hô Chi Minh sur l'éthique d’un général ; et mettre en œuvre de manière approfondie et efficace les instructions du secrétaire général du Parti et président vietnamien.

VNA/CVN