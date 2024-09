Près de 40 milliards de dôngs de Petrovietnam en faveur des victimes du super typhon Yagi

Le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (Petrovietnam) a annoncé un don de près de 40 milliards de dôngs pour soutenir les habitants affectés par le super typhon Yagi et les inondations qui en ont résulté.

>> Le ministère de l’Industrie et du Commerce présente un rapport sur l’énergie éolienne offshore

>> Le potentiel de développement de l'énergie éolienne à Bà Ria-Vung Tàu

>> PetroVietnam renforce la coopération avec des partenaires étrangers

En réponse aux appels de secours lancés par le président général de Petrovietnam, Lê Ngoc Son, l’entreprise est actuellement considérée comme l’une des premières entités du secteur étatique à mener des actions humanitaires dans ce cadre.

Lors de la cérémonie de lancement de la campagne d’assistance aux provinces et villes touchées par le typhon Yagi, le 10 septembre, le directeur général de Petrovietnam a annoncé un don de 20 milliards de dôngs destiné aux localités les plus durement frappées, afin d’atténuer les conséquences du typhon et d’aider les habitants à surmonter les difficultés.

Le même jour, une délégation de Petrovietnam a visité la province de Yên Bai et a remis 2 milliards de dôngs aux victimes, par l’intermédiaire du Front provincial de la Patrie.

Depuis le 14 septembre, Petrovietnam a envoyé cinq groupes de travail dans 23 localités, distribuant plus de 25,5 milliards de dôngs aux populations en difficulté. De plus, 700 millions de dôngs ont été remis aux habitants démunis du chef-lieu de Quang Yên, dans la province de Quang Ninh.

Certaines filiales du groupe, telles que PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) de Dinh Vu, la Société par actions de pétrochimie et de fibres (VNPOLY), PVOIL Hai Phong et Petec, ont reçu un soutien total de 6,3 milliards de dôngs pour atténuer les impacts du typhon. Par ailleurs, 4,5 milliards de dôngs ont été octroyés aux employés en difficulté travaillant au sein des sociétés membres du groupe.

Petrovietnam s’engage à poursuivre la mise en œuvre de mesures visant à limiter les impacts du typhon sur ses projets et infrastructures pétrolières, tout en continuant à soutenir les provinces, les communautés et les employés du secteur pétrolier touchés. Ces efforts contribueront à une reprise rapide après les inondations.

Grâce à une préparation efficace, les dommages pour Petrovietnam et ses filiales ont été limités. À ce jour, aucune perte humaine n’a été déplorée, et bien que certaines infrastructures pétrolières en mer et à terre aient subi des dommages mineurs, la situation n’est pas critique.

Les efforts de rétablissement se poursuivent comme prévu, permettant à la production de reprendre progressivement son cours normal.

Texte : Hang Nga - Ky Duyên/CVN

Photos : Petrovietnam/CVN