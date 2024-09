Hâu Giang

Coup de pouce pour 150 familles face au changement climatique

>> Le Vietnam, une économie de marché à orientation socialiste

>> Le Vietnam présente des signes positifs de croissance économique durable

>> Le Vietnam se mobilise pour relancer l’économie après le typhon Yagi

Nguyên Thi Duy Huong, responsable des programmes de Saigonchildren, a partagé : "Depuis plus de 20 ans, nous soutenons les activités éducatives dans le delta du Mékong à travers des activités telles que l'attribution de bourses et la construction d'écoles. En même temps, Saigonchildren constate que le changement climatique apporte des difficultés profondes aux gens d'ici. Les événements météorologiques extrêmes tels que l’intrusion prolongée d’eau salée et l’intrusion en profondeur dans les terres ont affecté la productivité agricole, provoquant des difficultés pour la vie des populations. C'est ce qui nous a inquiétés et chéris l'idée de mettre en œuvre ce projet. J'espère que, grâce à ce projet, nous pourrons aider les ménages à stabiliser leurs moyens de subsistance de manière durable grâce à de nouveaux modèles d'adaptation au changement climatique, contribuant ainsi à éliminer les obstacles économiques sur le chemin de l'école des enfants d'ici".

Selon l'Institut de l'environnement tropical, relevant de l'Institut des sciences et technologies militaires, la situation de l'intrusion d'eau salée dans certaines provinces côtières du delta du Mékong ces dernières années est devenue de plus en plus dure, complexe et difficile à prévoir. En particulier, ce phénomène ne suit plus les lois naturelles antérieures. L’eau salée est entrée plus tôt dans les principales rivières et canaux, et la salinisation s’est étendue plus profondément dans les zones intérieures.

Formation sur les techniques agricoles

Ce problème a commencé à s’aggraver depuis la sécheresse historique de 2016, qui a privé d’eau potable 600.000 personnes dans le delta du Mékong et salé 160.000 ha de terres. Si la situation continue, les experts préviennent que d'ici 2030, notre pays pourrait perdre près de 3 milliards d'USD de récoltes par an à cause de l'eau salée qui continue de dévaster les terres agricoles, et des dommages au secteur d’aquaculture pouvant atteindre 23 milliards d'USD.

Le projet "Augmentation des capacités de subsistance des communautés en matière d'adaptation au changement climatique" soutiendra un total de 150 ménages entre 2024 et 2027, dans le but d'aider 85% des ménages à rembourser leur capital à temps et à augmenter leurs revenus. En plus de fournir du capital, le projet organise également des sessions de formation pour les ménages sur les techniques agricoles et la gestion des moyens de subsistance adaptés au changement climatique. Ces derniers aident non seulement les ménages à accéder aux nouvelles technologies, mais augmentent également leur résilience face aux défis climatiques.

En particulier, le projet se concentre également sur le soutien à l’éducation des enfants des ménages en difficulté. Dans le cadre du projet, 600 bourses seront attribuées à des élèves en situation difficile, les aidant à poursuivre leurs études et à surmonter les barrières économiques causées par le changement climatique. Parallèlement, des sessions de formation sur le changement climatique et la protection de l'environnement seront également organisées pour les élèves, contribuant ainsi à les sensibiliser et à les doter des compétences nécessaires pour qu'ils puissent participer à la protection de l'environnement local.

Texte et photos : Quang Châu/CVN