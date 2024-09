Le PM Pham Minh Chinh exhorte des mesures immédiates face à la 4e tempête

Photo : VNA/CVN

À 16h00 du 19 septembre, l'épicentre de la tempête se trouverait à environ 210 km au nord-est de Dà Nang et à 260 km à l'est de Quang Tri. Les vents les plus forts près de l'épicentre de la tempête sont prévus d'atteindre le niveau 8 (62-74 km/h), avec des rafales jusqu'au niveau 10. La tempête se déplace vers l'ouest à une vitesse d'environ 20 km/h.

Vers 04h00 le 20 septembre, il est prévu que la tempête se déplacerait vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse d'environ 15-20 km/h, s'affaiblissant progressivement à une dépression dans le centre du Laos.

Auparavant, le 18 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait émis le 18 septembre une dépêche officielle, appelant les autorités à se préparer à faire face à une dépression tropicale qui s'intensifie rapidement et se dirige vers le centre du Vietnam. Cette situation météorologique présente des risques significatifs de précipitations intenses et d'inondations graves.

La dépêche officielle, adressée aux autorités de 10 villes et provinces du Centre, de Thanh Hoa à Binh Dinh, ainsi qu'aux ministères concernés, a mis en évidence les risques imminents.

Mesures immédiates

Le Centre national de prévision hydro-météorologique a émis une alerte concernant des vents violents et de fortes vagues le long du littoral de Hà Tinh à Quang Nam depuis le 19 septembre, avec des rafales allant jusqu'aux niveaux 6-7. Des pluies intenses sont anticipées dans la région de Thanh Hoa à Binh Dinh, augmentant le risque d'inondation.

Le Premier ministre a exhorté les présidents des Comités populaires des localités mentionnées de surveiller étroitement la situation et de mettre en œuvre des mesures immédiates pour assurer la sécurité des navires et des populations. Il a demandé la préparation des plans d'urgence pour atténuer l'impact de la tempête, des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Une gestion efficace des réservoirs hydroélectriques et d'irrigation est requise pour réduire les risques d'inondation en aval et prévenir les inondations successives.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de déployer tous les efforts pour garantir que personne ne soit laissé sans nourriture, sans protection contre le froid, sans abri ou sans eau potable. Il a également ordonné une reprise rapide post-catastrophe pour rétablir la normalité et relancer les activités de production et commerciales.

Des missions spécifiques ont également été confiées aux ministres concernés et aux médias pour assurer une mise en œuvre efficace des plans d'intervention.

VNA/CVN